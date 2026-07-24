В центре сюжета — тридцатилетняя Вася. В детстве она подавала большие надежды, но теперь чувствует, что ее жизнь зашла в тупик. Однако в самый неожиданный момент появляется ее воображаемая подруга Мальвина (Анастасия Белова) — эксцентричная женщина с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Именно она вдохновляет Васю отправиться на поиски первой любви — Стасика, а заодно заставляет героиню сделать несколько неожиданных открытий.