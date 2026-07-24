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Фестиваль «Окно в Европу 2026» откроет комедия с Ефремовым

Фильм «Это все она!» рассказывает о поисках любви с помощью воображаемой подруги
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Мальвина»
Кадр из фильма «Мальвина»

Организаторы 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» назвали картину, которая откроет ежегодный киносмотр. Ею станет комедия Дарьи Чаруши «Это все она!» с Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым.

В центре сюжета — тридцатилетняя Вася. В детстве она подавала большие надежды, но теперь чувствует, что ее жизнь зашла в тупик. Однако в самый неожиданный момент появляется ее воображаемая подруга Мальвина (Анастасия Белова) — эксцентричная женщина с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Именно она вдохновляет Васю отправиться на поиски первой любви — Стасика, а заодно заставляет героиню сделать несколько неожиданных открытий.

Кадр из фильма «Это все она!»
Кадр из фильма «Это все она!»

В фильме также снимались Николай Шрайбер, Сауле Юсупова, Аристарх Венес и Маргарита Шилова.

Фестиваль «Окно в Европу 2026» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.