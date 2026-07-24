«Странствия Одиссея» (1954)
Первым за масштабную экранизацию поэмы взялся итальянец Марио Камерини. В «Странствиях Одиссея» главную роль сыграл сам Кирк Дуглас: именно в появлении голливудской звезды продюсер Дино Де Лаурентис видел ключ к успеху. Сильвана Мангано исполнила сразу две роли — Пенелопы и Цирцеи. Этот прием подчеркивал связь двух женщин в судьбе героя.
Несмотря на большое количество масштабных сцен — от схватки с циклопом Полифемом до встречи с сиренами, — значительная часть фильма снималась в павильонах римской студии. При этом даже в таких условиях постановщикам удалось убедительно воссоздать античный мир. Картина стала коммерчески успешной и выходила в прокат во многих странах, включая Советский Союз.
«Одиссей» (1968)
Всего через полтора десятилетия итальянский режиссер Франко Росси представил восьмисерийный телевизионный фильм «Одиссей». Главную роль в картине исполнил Беким Фехмиу, Пенелопу сыграла Ирен Папас, а в образе Навсикаи появилась Барбара Бах — будущая девушка Бонда в фильме «Шпион, который меня любил». Благодаря телевизионному формату авторы, конечно, получили гораздо больше времени для раскрытия сюжета.
Росси стремился максимально точно перенести на экран поэму Гомера, практически полностью сохранив все ключевые эпизоды. Близость к оригиналу принесла сериалу репутацию одной из самых точных экранизаций «Одиссеи», поэтому именно версия Росси много лет считалась эталонной адаптацией гомеровского эпоса.
«Одиссей» (1997)
Классический сюжет всегда волновал и русских режиссеров, но, пожалуй, самым масштабным стал проект Андрея Кончаловского. «Одиссея» 1997 года сняли для международной аудитории, а продюсером, между прочим, выступил сам Фрэнсис Форд Коппола. Главную роль исполнил Арманд Ассанте. Вместе с ним в картине сыграли Грета Скакки, Изабелла Росселлини, Кристофер Ли и другие звезды. Ирен Папас вновь появилась в экранизации Гомера спустя почти тридцать лет после съемок у Франко Росси.
Интересно, что Кончаловский дополнил историю отдельными мотивами из «Илиады», по сути объединив два античных эпоса. Мини-сериал был номинирован на «Золотой глобус» и премию «Эмми». Особенно критики хвалили масштаб постановки и актерские работы.
«Возвращение Одиссея» (2024)
С другой стороны на историю взглянул итальянский режиссер Уберто Пазолини. В «Возвращении Одиссея» вместо привычного рассказа о странствиях он сосредоточился на финале истории. Фильм так и начинается — с возвращения Одиссея на Итаку после двадцати лет отсутствия. Главные роли исполнили Рэйф Файнс и Жюльет Бинош: они вновь встретились на экране почти через тридцать лет после «Английского пациента».
Пазолини почти полностью отказался от мифологической составляющей. Боги и чудовища остаются за кадром, а на первый план выходит драма человека, который пережил войну и пытается заново обрести дом и семью. Да, здесь не нашлось места захватывающим приключениям, но дуэт Файнса и Бинош не оставляет зрителей равнодушными.
«Одиссея» (2026)
После «Оппенгеймера» к едва ли не главному сюжету всех времен обратился один из ведущих режиссеров современности — Кристофер Нолан. Уже сам этот творческий союз породил огромный интерес к «Одиссее». Когда же стал известен актерский состав, сомнения в том, что это один из главных проектов сезона, окончательно отпали. Роль царя Итаки исполнил Мэтт Дэймон, Пенелопу сыграла Энн Хэтэуэй, а Телемаха — Том Холланд. Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и другие звезды. Итого — четыре обладателя премии «Оскар» в одной картине!
Несмотря на то что Кристофер Нолан прежде снимал масштабную супергеройскую трилогию, именно «Одиссея» стала самым дорогим фильмом в его карьере. Не менее удивительным для поклонников оказалось и то, что режиссер, прежде заглядывавший далеко в будущее, неожиданно обратился к античной мифологии. С другой стороны, кому, как не Нолану, браться за самые масштабные и сложные задачи?