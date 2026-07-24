После «Оппенгеймера» к едва ли не главному сюжету всех времен обратился один из ведущих режиссеров современности — Кристофер Нолан. Уже сам этот творческий союз породил огромный интерес к «Одиссее». Когда же стал известен актерский состав, сомнения в том, что это один из главных проектов сезона, окончательно отпали. Роль царя Итаки исполнил Мэтт Дэймон, Пенелопу сыграла Энн Хэтэуэй, а Телемаха — Том Холланд. Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и другие звезды. Итого — четыре обладателя премии «Оскар» в одной картине!