За четыре года учебы популярность Брук Шилдс заметно снизилась. Девушка, выросшая под прицелом камер, оказалась в новой для себя реальности. Однажды она встретилась за ужином с влиятельным голливудским продюсером, чтобы обсудить возвращение в кино. После встречи он предложил вызвать ей такси из своего номера в отеле. Брук поднялась вместе с ним, и там мужчина напал на нее. Шилдс рассказала об этом лишь спустя десятилетия. По ее словам, тогда она боялась, что ей никто не поверит, а обвинения окончательно разрушат ее карьеру. Имя нападавшего актриса так и не раскрыла.