Проект «Брук»
Брук Шилдс родилась 31 мая 1965 года в Нью-Йорке и уже в 11-месячном возрасте снялась в рекламе мыла. Ее мать Тери с самого рождения дочери вознамерилась сделать из нее звезду шоу-бизнеса и тем самым поправить непростое материальное положение после развода. Она стала менеджером проекта под названием «Брук»: между съемками у девочки были бесконечные занятия танцами, верховой ездой и актерским мастерством — никаких игр и кукол.
Отец, который жил отдельно, старался воспитывать дочь в строгих католических традициях. Это дало результат, поражавший прессу: невероятно красивая и популярная девочка-модель оставалась скромной, воспитанной и совсем не страдала звездной болезнью.
Новая Лолита
Строгие нравственные принципы воспитания, тем не менее, не уберегли маленькую Брук от откровенной фотосессии. Втайне от бывшего мужа Тери Шилдс отправила десятилетнюю дочь сниматься для издания Playboy Press. Девочке сделали яркий макияж и сфотографировали ее обнаженной в ванне. Через шесть лет Тери попыталась оспорить в суде право фотографа на использование снимков. Брук пришлось перенести несколько неприятных допросов, однако дело семья проиграла: суд пришел к выводу, что мать девочки дала согласие на съемку и публикацию фотографий.
Когда Брук было 12 лет, мать дала согласие на ее участие в фильме Луи Маля «Прелестное дитя». Шилдс сыграла дочь проститутки, невинность которой продают на аукционе. По сюжету юная героиня влюбляется во взрослого мужчину. Позднее актриса признавалась, что чувствовала себя крайне некомфортно, но взрослые уговаривали ее воспринимать происходящее как игру. Именно тогда Брук начала отделять себя от собственного тела и словно «отключаться» от реальности. Фильм вызвал скандал, а Тери была довольна тем, что все обсуждали ее дочь.
Надо отметить, что мать юной модели страдала алкоголизмом. Возможно, это мешало ей адекватно воспринимать происходящее. Брук, воспитанная в строгих нравственных рамках, не смела осуждать Тери, доверяла ей, защищала в интервью и подавляла гнев даже тогда, когда мать, напившись, называла ее толстой. По словам Шилдс, в детстве мать была для нее богом.
В 1980 году вышел новый скандальный фильм — «Голубая лагуна», история двух подростков, которые оказываются на необитаемом острове и постепенно осознают собственное физическое взросление. Во время съемок Брук было 14 лет, а на момент выхода картины — 15. Режиссер Рэндал Клайзер называл фильм честным рассказом о подростковой сексуальности, однако появлявшиеся вокруг картины провокационные заявления только усиливали скандал. Сама Брук придерживалась консервативных взглядов и считала, что первый сексуальный опыт должен произойти только после свадьбы. На съемочной площадке она лишь выполняла требования режиссера.
Брук Шилдс стремительно превращалась в узнаваемый бренд. Она получила неофициальный титул самой молодой модели, появившейся на обложке американского Vogue. Сразу после «Голубой лагуны» разгорелся новый медийный скандал: девушка снялась в рекламе джинсов Calvin Klein. Ролик, в котором подросток принимала провокационные позы, сопровождался фразой: «Хотите знать, что находится между мной и моими джинсами Calvin Klein? Ничего». Несколько телеканалов отказались показывать рекламу, посчитав ее возмутительной, но это лишь подогрело интерес публики. Продажи джинсов взлетели, Брук стала кумиром девочек-подростков, а с ее лицом начали выпускать кукол. СМИ писали, что она зарабатывает до десяти тысяч долларов в день. Тери Шилдс была в восторге от популярности дочери.
Побег в университет
По-настоящему выдохнуть и отдалиться от тотального контроля матери Брук смогла только в 1983 году, поступив в Принстонский университет, где изучала французскую литературу. К 18 годам она имела мировую славу, миллионы на счетах и статус иконы, но впервые столкнулась с пугающей пустотой: а чего хотела она сама?
То, чему обычные дети учатся на детских площадках и в школе, Шилдс пришлось открывать для себя в 18 лет. Она училась выбирать занятия и друзей по душе, а не по указке матери или режиссера. В этой новой, непривычной свободе начались и ее первые по-настоящему взрослые отношения — с однокурсником Дином Кейном.
Темная сторона Голливуда
За четыре года учебы популярность Брук Шилдс заметно снизилась. Девушка, выросшая под прицелом камер, оказалась в новой для себя реальности. Однажды она встретилась за ужином с влиятельным голливудским продюсером, чтобы обсудить возвращение в кино. После встречи он предложил вызвать ей такси из своего номера в отеле. Брук поднялась вместе с ним, и там мужчина напал на нее. Шилдс рассказала об этом лишь спустя десятилетия. По ее словам, тогда она боялась, что ей никто не поверит, а обвинения окончательно разрушат ее карьеру. Имя нападавшего актриса так и не раскрыла.
Поиск опоры
Брук приписывали романы со многими известными людьми. Почти все 1980-е годы она была неразлучна с Майклом Джексоном. Оба с ранних лет стали коммерческими проектами собственных родителей и фактически лишились нормального детства, поэтому понимали друг друга как никто другой. Позднее Шилдс говорила, что Майкл был одним из самых близких ее сердцу людей, но в качестве романтического партнера она его не воспринимала. По словам самой актрисы, Джексон несколько раз делал ей предложение, однако она отказывалась. Они сохраняли теплые отношения до самой смерти певца. Майкл поддерживал подругу, когда та столкнулась с депрессией, а Брук произнесла речь на поминальной службе после его ухода.
Едва вырвавшись из-под материнского контроля, Брук невольно оказалась в похожем сценарии. В середине 1990-х ее избранником стал легендарный теннисист Андре Агасси. В 1997 году, когда актрисе был 31 год, они поженились. Однако вместо опоры Шилдс получила нового контролера. Агасси ревновал жену и тяжело воспринимал ее успехи. Напряжение достигло пика после выхода ситкома «Непредсказуемая Сьюзан», принесшего Брук номинации на «Золотой глобус». Увидев ее сцену с другим актером, муж в приступе ревности разбил несколько своих теннисных трофеев. В итоге Шилдс решила поставить точку в отношениях. Их брак завершился в 1999 году.
И все же судьба сделала ей подарок: вторым мужем Шилдс стал сценарист и продюсер Крис Хенчи. Он наконец дал ей спокойную любовь и безусловное принятие. В этом союзе актриса впервые позволила себе жить без оглядки на чужие ожидания. Она решительно сменила амплуа: роли в комедийных сериалах и мюзиклах доказали, что за глянцевой красотой скрываются острый ум и самоирония.
В браке с Хенчи Брук родила двух дочерей. Однако материнство принесло новые испытания: после рождения первого ребенка Шилдс столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией. Пережитое подтолкнуло ее написать откровенную книгу об этом периоде. Так актриса стала голосом тысяч женщин, столкнувшихся с тем же заболеванием. Публика впервые увидела в ней не просто привлекательную девушку с ангельской внешностью, а реального, живого человека со своей болью.