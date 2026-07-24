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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун трогательно попрощались с «Утренним шоу»

Актрисы поделились снимками со съемок финального сезона
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Марк Дюпласс, фото: соцсети
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Марк Дюпласс, фото: соцсети

Дженнифер Энистон опубликовала в соцсетях прощальные кадры со съемочной площадки сериала  «Утреннее шоу». На фото она обнимается и смеется вместе с коллегами Риз Уизерспун и Марком Дюплассом. Драма Apple TV завершится пятым сезоном, премьера которого запланирована на 2027 год.

Для 57-летней Энистон этот проект стал важной вехой в карьере: она не только исполнила одну из самых ярких ролей последних лет, но и выступила в качестве исполнительного продюсера.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, фото: соцсети

«Нам невероятно повезло, что у нас была возможность рассказывать истории, отражающие происходящее в окружающем нас мире, с примесью черного юмора», — приводит слова актрисы издание Variety. 

Энистон также добавила: «Зная, что это будет наш последний сезон, мы смогли создать концовку целенаправленно и отдать должное всем персонажам так, как они того заслуживают».

Сюжет сериала строится вокруг закулисной жизни популярной новостной программы. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В проекте также снимались Стив Каррелл, Джон Хэмм и Марион Котийяр.

Ранее Дженнифер Энистон показала редкие фото с возлюбленным.