Дженнифер Энистон опубликовала в соцсетях прощальные кадры со съемочной площадки сериала «Утреннее шоу». На фото она обнимается и смеется вместе с коллегами Риз Уизерспун и Марком Дюплассом. Драма Apple TV завершится пятым сезоном, премьера которого запланирована на 2027 год.
Для 57-летней Энистон этот проект стал важной вехой в карьере: она не только исполнила одну из самых ярких ролей последних лет, но и выступила в качестве исполнительного продюсера.
«Нам невероятно повезло, что у нас была возможность рассказывать истории, отражающие происходящее в окружающем нас мире, с примесью черного юмора», — приводит слова актрисы издание Variety.
Энистон также добавила: «Зная, что это будет наш последний сезон, мы смогли создать концовку целенаправленно и отдать должное всем персонажам так, как они того заслуживают».
Сюжет сериала строится вокруг закулисной жизни популярной новостной программы. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В проекте также снимались Стив Каррелл, Джон Хэмм и Марион Котийяр.
Ранее Дженнифер Энистон показала редкие фото с возлюбленным.