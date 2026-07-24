Актриса Екатерина Волкова начала музыкальную карьеру и подписала контракт с лейблом VK Records. Ее дебютным релизом стала песня «Полночь полнолуния», сообщили в пресс-службе.
По словам 52-летней Волковой, новая композиция посвящена внутренним переменам, принятию прошлого и надежде на новый этап жизни.
«Она о том, что надо верить, что из ран душевных вырастут цветы и что жизнь продолжается, несмотря на всю боль, предательства, измены. Нужно знать, что за черной полосой всегда следует белая», — рассказала звезда.
Волкова отметила, что уже состоялась как актриса театра и кино, а теперь решила воплотить в жизнь давнюю мечту стать певицей.
«Самое главное, что это приносит истинную радость и свободу мне», — призналась она.
Актриса также сообщила, что уже работает над следующим релизом. По ее словам, сотрудничество с лейблом открыло для нее новые возможности, а в музыке ей интересно экспериментировать с современными жанрами. Волкова добавила, что для нее важно передавать через свои песни любовь и поддержку тем, кто переживает непростые моменты.
Ранее Екатерина Волкова рассказала, что оказалась в больнице из-за переработок.