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Актриса Екатерина Волкова начала музыкальную карьеру и записала песню

52-летняя звезда призналась, что с детства мечтала стать певицей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

Актриса Екатерина Волкова начала музыкальную карьеру и подписала контракт с лейблом VK Records. Ее дебютным релизом стала песня «Полночь полнолуния», сообщили в пресс-службе.

По словам 52-летней Волковой, новая композиция посвящена внутренним переменам, принятию прошлого и надежде на новый этап жизни.

«Она о том, что надо верить, что из ран душевных вырастут цветы и что жизнь продолжается, несмотря на всю боль, предательства, измены. Нужно знать, что за черной полосой всегда следует белая», — рассказала звезда.

Обложка трека Екатерины Волковой
Обложка трека Екатерины Волковой

Волкова отметила, что уже состоялась как актриса театра и кино, а теперь решила воплотить в жизнь давнюю мечту стать певицей.

«Самое главное, что это приносит истинную радость и свободу мне», — призналась она.

Актриса также сообщила, что уже работает над следующим релизом. По ее словам, сотрудничество с лейблом открыло для нее новые возможности, а в музыке ей интересно экспериментировать с современными жанрами. Волкова добавила, что для нее важно передавать через свои песни любовь и поддержку тем, кто переживает непростые моменты.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, что оказалась в больнице из-за переработок.