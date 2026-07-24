Актриса также сообщила, что уже работает над следующим релизом. По ее словам, сотрудничество с лейблом открыло для нее новые возможности, а в музыке ей интересно экспериментировать с современными жанрами. Волкова добавила, что для нее важно передавать через свои песни любовь и поддержку тем, кто переживает непростые моменты.