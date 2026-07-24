Напомним, Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году после пяти лет брака. После развода Сури жила с матерью. В июне 2024 года, сразу после совершеннолетия, Сури отказалась от фамилии отца и взяла второе имя матери — Ноэль.