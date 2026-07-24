Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, 20-летняя Сури, готовится к дебюту на театральной сцене. Как сообщает PageSix, она исполнит главную роль в мюзикле — современной постановке по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Премьера студенческой постановки «Середина лета» Университета Карнеги-Меллона, где Сури учится, состоится на Эдинбургском фестивале в августе 2026 года. Девушка окончила второй курс по специальности «музыкальный театр», хотя ранее ходили слухи, что она планирует связать жизнь с модой.
Напомним, Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году после пяти лет брака. После развода Сури жила с матерью. В июне 2024 года, сразу после совершеннолетия, Сури отказалась от фамилии отца и взяла второе имя матери — Ноэль.
Том Круз также является отцом Изабеллы и Коннора Круз, которых он усыновил в браке с Николь Кидман.
Ранее стало известно, что культовый фильм с Томом Крузом и Николь Кидман переснимут спустя 36 лет.