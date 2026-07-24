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20-летняя дочь Тома Круза дебютирует на сцене

Сури Круз появится в мюзикле в пьесе по Шекспиру
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сури Круз
Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, 20-летняя Сури, готовится к дебюту на театральной сцене. Как сообщает PageSix, она исполнит главную роль в мюзикле — современной постановке по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Премьера студенческой постановки «Середина лета» Университета Карнеги-Меллона, где Сури учится, состоится на Эдинбургском фестивале в августе 2026 года. Девушка окончила второй курс по специальности «музыкальный театр», хотя ранее ходили слухи, что она планирует связать жизнь с модой.

Кэти Холмс и Сури Круз
Кэти Холмс и Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году после пяти лет брака. После развода Сури жила с матерью. В июне 2024 года, сразу после совершеннолетия, Сури отказалась от фамилии отца и взяла второе имя матери — Ноэль.

Том Круз также является отцом Изабеллы и Коннора Круз, которых он усыновил в браке с Николь Кидман.