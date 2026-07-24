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Голливудский актер Канселми хотел бы сыграть в экранизации «Бесов» Достоевского

Он признался, что любит романы русского писателя
Луис Канселми
Луис КанселмиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Американский актер Луис Канселми хотел бы сыграть в экранизации русской классики, в частности, в фильме по роману «Бесы» Федора Достоевского. Об этом он рассказал ТАСС.

На вопрос, хотел бы он сыграть персонажа русской классики, актер ответил утвердительно. «Я бы с удовольствием сыграл в экранизации романа Федора Достоевского “Бесы”, это могло бы быть потрясающе. Я люблю его романы», — поделился актер.

Кроме того, Канселми подчеркнул, что особое удовольствие ему бы принесла роль кота Бегемота в экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Было бы забавно исполнить роль кота [Бегемота], сыграть его было бы для меня настоящим удовольствием», — сказал он.

По его словам, из исторических фигур ему было бы интересно воплотить на экране образы Григория Распутина, Петра Великого или одного из русских композиторов — «в России их так много».