Голливудский актер Канселми хотел бы сыграть в экранизации «Бесов» Достоевского

Кроме того, Канселми подчеркнул, что особое удовольствие ему бы принесла роль кота Бегемота в экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Было бы забавно исполнить роль кота [Бегемота], сыграть его было бы для меня настоящим удовольствием», — сказал он.