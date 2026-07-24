Эдгард Запашный планирует экранизировать биографию отца

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный планирует экранизировать биографию своего отца – народного артиста СССР Вальтера Запашного. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Творческие мысли есть, творческие идеи есть, возможности тоже есть. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится», — сказал собеседник агентства, добавив, что пока преждевременно давать более серьезные комментарии по поводу будущей картины.
Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев в беседе с ТАСС рассказал, что обсуждал с Запашным идею экранизации биографий их отцов. «Мы потомки великих цирковых деятелей Юрия Куклачева, Вальтера Запашного. Все вот такие исторические личности заслуживают того, чтобы про них снимали фильмы», — заключил директор Большого Московского цирка.
Ранее ТАСС стало известно, что Эдгард Запашный выступит продюсером биографического фильма о народном артисте РСФСР Юрии Куклачеве.