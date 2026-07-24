Портал Deadline собрал данные Netflix о просмотрах сериалов платформы с 2022-го по 2026-й годы. В рейтинг, учитывающий также отдельные сезоны, вошли самые просматриваемые зрителями проекты.
На первом месте оказался второй сезон корейского хита «Игра в кальмара» — феноменальный успех проекта по всему миру породил волну мемов.
Второе место занял мини-сериал «Переходный возраст» — британская напряженная драма, получившая множество престижных премий. Сыгравший главную роль Оуэн Купер стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.
Тройку лидеров замыкает третий сезон «Игры в кальмара». На четвертом месте — третий сезон «Бриджертонов», на пятом — финальный сезон фантастического хита «Очень странные дела» братьев Даффер с Милли Бобби Браун, Финном Вулфхардом и Вайноной Райдер.
В десятку самых популярных сериалов платформы Netflix также вошли британский триллер «Единожды солгав», третий сезон «Очень странных дел», детский проект «Мисс Рейчел», второй сезон «Уэнздей» с Дженной Ортегой и популярный мультсериал «Свинка Пеппа».
Ранее был опубликован рейтинг лучших новых сериалов HBO за 2026 год.