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Названы самые популярные сериалы Netflix последних лет

При составлении рейтинга использовались данные с 2022-го по 2026-й годы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Портал Deadline собрал данные Netflix о просмотрах сериалов платформы с 2022-го по 2026-й годы. В рейтинг, учитывающий также отдельные сезоны, вошли самые просматриваемые зрителями проекты.

На первом месте оказался второй сезон корейского хита «Игра в кальмара» — феноменальный успех проекта по всему миру породил волну мемов.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)

Второе место занял мини-сериал «Переходный возраст» — британская напряженная драма, получившая множество престижных премий. Сыгравший главную роль Оуэн Купер стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.

Кадр из сериала «Переходный возраст»
Кадр из сериала «Переходный возраст»

Тройку лидеров замыкает третий сезон «Игры в кальмара». На четвертом месте — третий сезон «Бриджертонов», на пятом — финальный сезон фантастического хита «Очень странные дела» братьев Даффер с Милли Бобби Браун, Финном Вулфхардом и Вайноной Райдер.

Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)

В десятку самых популярных сериалов платформы Netflix также вошли британский триллер «Единожды солгав», третий сезон «Очень странных дел», детский проект «Мисс Рейчел», второй сезон «Уэнздей» с Дженной Ортегой и популярный мультсериал «Свинка Пеппа».