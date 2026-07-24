В десятку самых популярных сериалов платформы Netflix также вошли британский триллер «Единожды солгав», третий сезон «Очень странных дел», детский проект «Мисс Рейчел», второй сезон «Уэнздей» с Дженной Ортегой и популярный мультсериал «Свинка Пеппа».