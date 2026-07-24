Стартовали съемки полнометражного фильма «Жил-был пес» — семейной комедии, вдохновленной сюжетом и героями одноименного советского мультфильма. По словам создателей, картина станет самостоятельным произведением с новой историей.
Главную роль исполняет Павел Прилучный — его герой, бывшая звезда бокса Евгений Полканов, переживает непростой период. Из-за проигрыша на Олимпиаде спортивная карьера рушится, а жена уходит, забрав сына. Все становится еще хуже, когда бывший чемпион, вынужденный работать телохранителем у бизнесмена, случайно разбивает боссу нос и остается на улице ни с чем.
Ко всему прочему, у Жени начинаются галлюцинации из-за старой черепно-мозговой травмы: теперь мужчину повсюду сопровождает саркастичный Волк из мультфильма «Жил-был пес», воплощающий его внутренний голос. Он подбивает Полканова инсценировать похищение дочки бывшего начальника, чтобы затем ее «спасти» и таким образом вернуть себе работу. Вот только 8-летняя Мира оказывается не по годам умной и хитрой девочкой, срывающей план непутевого спортсмена.
Самовлюбленного начальника главного героя, бизнесмена Титоренко, сыграл Никита Кологривый. Роль Миры исполнила Ульяна Квитовская. Также в фильме появятся Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Александра Власова, Амаду Мамадаков, Ольга Картункова, Илья Соболев и другие звезды.
Павел Прилучный рассказал о том, чем его зацепил главный герой: «Он такой “сбитый летчик”: очень наивный и по характеру чем-то похож на моего пса Тора. Поэтому в работе над этой ролью я иногда вдохновляюсь своим питомцем — заимствую какие-то его черты. Получается довольно интересно».
Авторами фильма «Жил-был пес» стали создатели сериала «Волшебный участок» — режиссер Степан Гордеев и сценарист Александр Маркин. Соавтором сценария выступила Екатерина Ковалева («Пацанки»).
«Это история о втором шансе. О том, что человек может потерять семью, профессию, уважение к себе и ощущение смысла жизни, но у него всегда есть возможность начать все заново. Главное — не отчаиваться и не переставать верить, что это возможно», — отметил Гордеев.
Производством фильма «Жил-был пес» занимаются Кинокомпании «Место силы» и MEM Cinema Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko, киностудией «Союзмультфильм» и Коммерческим Фондом Развития Кино и Анимации при поддержке Фонда кино.
Дата выхода фильма «Жил-был пес» пока не сообщается.