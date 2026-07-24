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Неузнаваемые Батрутдинов и Гайдулян на съемках «Очень сказочных дел»: первые кадры

Названа также дата выхода новогоднего блокбастера ТНТ с участием звезд
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян на съемках фильма «Очень сказочные дела»
Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян на съемках фильма «Очень сказочные дела»

Телеканал ТНТ начал съемки новогодней фэнтези-комедии «Очень сказочные дела». Главную роль в картине исполнит Тимур Батрутдинов. В проекте также занят Андрей Гайдулян — он сыграет гусляра Алешу, прической напоминающего Эдди Мансона из «Очень странных дел».

Андрей Гайдулян на съемках фильма «Очень сказочные дела»
Андрей Гайдулян на съемках фильма «Очень сказочные дела»

По сюжету, все жители Тридевятого царства сходят с ума по трем богатырям — их битвы проходят как рок-концерты. В числе поклонников — сорокалетний простоватый Елемеля. На царском пиру он случайно срывает секретную операцию богатырей по поимке Кощея Бедросовича (Филипп Киркоров). Чтобы все исправить, Елемеля вместе с другом-гусляром отправляется в долгий путь — в Кощееву изнанку.

Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Очень сказочные дела»
Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Очень сказочные дела»

«Референсы я ни с кого не снимаю — играю, как чувствую, — признался Тимур Батрутдинов. — У меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и все из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни!»

Яна Кошкина на съемках фильма «Очень сказочные дела»
Яна Кошкина на съемках фильма «Очень сказочные дела»

В ленте также снимаются Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьев в образе трех богатырей, а Яна Кошкина — в роли русалки.

Премьера «Очень сказочных дел» в российских кинотеатрах состоится 13 ноября 2026 года.