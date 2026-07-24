«Референсы я ни с кого не снимаю — играю, как чувствую, — признался Тимур Батрутдинов. — У меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и все из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни!»