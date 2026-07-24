Телеканал ТНТ начал съемки новогодней фэнтези-комедии «Очень сказочные дела». Главную роль в картине исполнит Тимур Батрутдинов. В проекте также занят Андрей Гайдулян — он сыграет гусляра Алешу, прической напоминающего Эдди Мансона из «Очень странных дел».
По сюжету, все жители Тридевятого царства сходят с ума по трем богатырям — их битвы проходят как рок-концерты. В числе поклонников — сорокалетний простоватый Елемеля. На царском пиру он случайно срывает секретную операцию богатырей по поимке Кощея Бедросовича (Филипп Киркоров). Чтобы все исправить, Елемеля вместе с другом-гусляром отправляется в долгий путь — в Кощееву изнанку.
«Референсы я ни с кого не снимаю — играю, как чувствую, — признался Тимур Батрутдинов. — У меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и все из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни!»
В ленте также снимаются Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьев в образе трех богатырей, а Яна Кошкина — в роли русалки.
Премьера «Очень сказочных дел» в российских кинотеатрах состоится 13 ноября 2026 года.