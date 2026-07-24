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Михаил Ефремов не пришел на юбилей Ивана Охлобыстина

Охлобыстину исполнилось 60 лет, он отметил юбилей в кругу близких
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин
Михаил Ефремов и Иван ОхлобыстинИсточник: Legion-Media.ru

Михаил Ефремов не появился на праздновании 60-летия Ивана Охлобыстина, несмотря на многолетнюю дружбу актеров.

Дочь Охлобыстина Евдокия показала в соцсетях кадры с торжества, на которых именинник танцует под живую музыку в окружении близких. При этом Ефремова среди гостей нет — на это обратило внимание издание «7 Дней.ru».

Известно, что Охлобыстин регулярно навещал Ефремова в колонии и публично выступал за его досрочное освобождение, ссылаясь на состояние здоровья актера. После выхода артиста на свободу их общение практически прекратилось. Сам Охлобыстин объяснял, что другу пришлось пережить непростой период, поэтому он не хочет быть навязчивым и ждет, когда Ефремов сам выйдет на связь.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов исполнит свою первую роль в кино после освобождения. Он снимется в фильме «Отец, еще отец» вместе с Данилой Козловским.