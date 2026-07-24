Известно, что Охлобыстин регулярно навещал Ефремова в колонии и публично выступал за его досрочное освобождение, ссылаясь на состояние здоровья актера. После выхода артиста на свободу их общение практически прекратилось. Сам Охлобыстин объяснял, что другу пришлось пережить непростой период, поэтому он не хочет быть навязчивым и ждет, когда Ефремов сам выйдет на связь.