Жюри «Оскара» пришло в восторг от «Одиссеи» Кристофера Нолана

«По-моему, это было очень зрелищно. Возможно, немного затянуто, но зато впечатляющий масштаб», — выразил свое мнение еще один из членов Киноакадемии. Другой, оставшийся анонимным актер, обратил внимание на игру занятых в «Одиссее» артистов, подчеркнув, что в фильме собрана «сборная всех звезд Голливуда». «Думаю, что Мэтт Дэймон обязан получить “Оскар”», — спрогнозировал еще один профессионал киноиндустрии, подчеркнув, что дважды плакал во время сеанса.