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Селена Гомес показала фото с празднования 34-летия в Италии

Звезда поблагодарила поклонников за поддержку и любовь
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Селена Гомес поделилась фотографиями с празднования своего 34-летия в Тоскане. В личном блоге актриса и певица показала кадры из ресторана с видом на реку и старинный город.

Для праздничного вечера Гомес выбрала лаконичный образ: белую майку, украшения с жемчугом и естественный макияж. Волосы артистки были аккуратно уложены.

На одном из снимков звезда держит огромную порцию тирамису и задувает свечи.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Соцсети

В публикации Гомес поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения и призналась, что именно благодаря их поддержке может заниматься любимым делом.

«Спасибо, что делаете меня самой счастливой девушкой на свете», — обратилась к подписчикам артистка.

Ранее Селена Гомес поделилась снимком поцелуя с мужем.