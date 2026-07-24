Селена Гомес поделилась фотографиями с празднования своего 34-летия в Тоскане. В личном блоге актриса и певица показала кадры из ресторана с видом на реку и старинный город.
Для праздничного вечера Гомес выбрала лаконичный образ: белую майку, украшения с жемчугом и естественный макияж. Волосы артистки были аккуратно уложены.
На одном из снимков звезда держит огромную порцию тирамису и задувает свечи.
В публикации Гомес поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения и призналась, что именно благодаря их поддержке может заниматься любимым делом.
«Спасибо, что делаете меня самой счастливой девушкой на свете», — обратилась к подписчикам артистка.
Ранее Селена Гомес поделилась снимком поцелуя с мужем.