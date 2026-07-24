Режиссер Члиянц призвал поддерживать в прокате победившие на фестивалях картины

Члиянц отметил, что авторское кино вынуждено конкурировать с крупными коммерческими проектами в одних кинотеатрах, за внимание одних зрителей и с участием одних актеров. «А ведь [авторская] картина, как правило, заканчивается на последние деньги. Затем [кинематографист] выходит на рынок, у него уже нет [денежных средств], а там — крупные франшизы. И что ему делать? В таком случае даже миллион рублей от государства уже был бы в помощь», — заключил режиссер.