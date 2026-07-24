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Режиссер Члиянц призвал поддерживать в прокате победившие на фестивалях картины

Авторское кино вынуждено конкурировать с крупными коммерческими проектами в одних кинотеатрах, обратил внимание постановщик
Сергей Члиянц
Сергей ЧлиянцИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прокат авторских картин, победивших на российских кинофестивалях, может нуждаться в дополнительной государственной поддержке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лауреат премии «Ника», режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

«[Систему кинопроката] невозможно поменять, ее можно простимулировать, найти очень интересные инструменты. Например, можно было бы поддерживать в прокате картины, победившие на русских кинофестивалях. Хотя бы именно те, которые заняли призовые места», — сказал он.

Члиянц отметил, что авторское кино вынуждено конкурировать с крупными коммерческими проектами в одних кинотеатрах, за внимание одних зрителей и с участием одних актеров. «А ведь [авторская] картина, как правило, заканчивается на последние деньги. Затем [кинематографист] выходит на рынок, у него уже нет [денежных средств], а там — крупные франшизы. И что ему делать? В таком случае даже миллион рублей от государства уже был бы в помощь», — заключил режиссер.