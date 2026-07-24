Гусева рассказала о работе с Запашным на съемках фильма о донецком цирке

Актриса отметила, что познакомилась с семьей Запашных много лет назад, когда ее сын был еще маленьким. «Я познакомилась с Эдгардом и Аскольдом, когда моему сыну было лет пять-шесть. Тогда еще был жив их папа Вальтер Запашный. Я приезжала в цирк с сыном, и мне рассказали, как нужно кормить тигров, как вести себя рядом с ними. Это осталось в памяти на всю жизнь», — поделилась Гусева.