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Гусева рассказала о работе с Запашным на съемках фильма о донецком цирке

Народная артистка России подчеркнула, что главными особенностями актерской работы Эдгарда Запашного стали естественность и внутренняя сила
Эдгард Запашный
Эдгард ЗапашныйИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Естественность и внутренняя сила народного артиста РФ Эдгарда Запашного стали главными особенностями его актерской работы в художественном фильме «В центре круга» о донецком цирке. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась народная артистка России Екатерина Гусева.

«Он потрясающий мужчина, в нем такая внутренняя сила. Он умеет быть настолько спокойным, уверенным в себе в кадре. Очень аскетичен в своих жестикуляциях, в мимике, но от него такая мужская сила, такая энергетика, было очень приятно встретиться с ним именно в кадре», — сказала Гусева.

Екатерина Гусева, фото: пресс-служба
Екатерина Гусева, фото: пресс-служба

Актриса отметила, что познакомилась с семьей Запашных много лет назад, когда ее сын был еще маленьким. «Я познакомилась с Эдгардом и Аскольдом, когда моему сыну было лет пять-шесть. Тогда еще был жив их папа Вальтер Запашный. Я приезжала в цирк с сыном, и мне рассказали, как нужно кормить тигров, как вести себя рядом с ними. Это осталось в памяти на всю жизнь», — поделилась Гусева.

В фильме «В центре круга» режиссера Артема Артемова Запашный исполнил роль мужа героини Гусевой — участника специальной военной операции. По сюжету он ненадолго возвращается домой, после чего вновь отправляется на службу. После его гибели героиня продолжает руководить цирком, находя поддержку у своих коллег.