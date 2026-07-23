На 83-м Венецианском кинофестивале состоится премьера короткометражной картины Мэгги Джилленхол, посвященная 100-летию Мэрилин Монро. Роль легендарной актрисы в молодости исполнит звезда «Материалистки» Дакота Джонсон.
В актерский состав ленты также вошли Питер Сарсгаард и Эллен Берстин. Джонсон сыграет Монро на пике славы, а Берстин — версию Мэрилин, которую мир так и не увидел.
Название фильма — «Flesh Impact» («Эффект плоти») — взято из фразы, которая описывала природный магнетизм Мэрилин Монро: она выглядела настолько живой и сияющей на экране, что зрители чувствовали, будто могут до нее дотронуться.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2-го по 12 сентября 2026 года на острове Лидо.
Ранее Дакота Джонсон появилась на публике в элегантном платье со шлейфом.