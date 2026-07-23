Cоздатель «Симпсонов» объяснил, почему персонажи мультсериала желтые

Один из авторов мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс рассказал о происхождении знаменитого желтого цвета кожи персонажей. По его словам, даже создатель шоу Мэтт Гроунинг не мог этого объяснить, пишет Independent.
Как выяснилось спустя годы, решение единолично приняла художница отдела раскраски анимационной студии. Желтый цвет помог визуально отделить волосы Барта, Лизы и Мэгги от кожи. У персонажей отсутствует четкая линия роста волос, и иначе прически сливались бы с лицом.
Кроме того, Рейсс признался, что в 2011 году сериал едва не закрыли из-за раздутого бюджета. После десятилетий повышений зарплат расходы стали настолько высокими, что Fox всерьез задумался об отмене шоу. В итоге вся команда, включая актеров озвучки, продюсеров и самого Гроунинга, согласилась урезать гонорары примерно на 30%, что и спасло «Симпсонов».
Ранее сообщалось, что сценарист «Симпсонов» Дэн Грини заявил о желании стать следующим президентом США.