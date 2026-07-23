Cоздатель «Симпсонов» объяснил, почему персонажи мультсериала желтые

Кроме того, Рейсс признался, что в 2011 году сериал едва не закрыли из-за раздутого бюджета. После десятилетий повышений зарплат расходы стали настолько высокими, что Fox всерьез задумался об отмене шоу. В итоге вся команда, включая актеров озвучки, продюсеров и самого Гроунинга, согласилась урезать гонорары примерно на 30%, что и спасло «Симпсонов».