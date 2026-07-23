Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя приняла участие в новой фотосессии. На снимках 13-летняя Мария Пересильд позирует в модных образах с вечерним макияжем.
На одних кадрах наследница звезд позирует в черном объемном костюме с красными кожаными перчатками на руках. На других — в спортивном худи, шортах и объемной шубе. Образ она дополнила высокими белыми гольфами и лоферами. Для съемки младшая сестра Анны Пересильд выбрала лаконичную укладку и акцентный макияж глаз.
«Моя», — прокомментировала публикацию Юлия Пересильд.
Восхитились фотосессией и подписчики Марии: «Ну это огонь!», «Она очень хороша», «Девочка выросла», «Уже не Маша, уже Мария Алексеевна…».
Ранее Юлия Пересильд призналась, что переживает трудный период.