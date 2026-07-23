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13-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в дерзкой фотосессии

Мария Пересильд снялась в шубе и гольфах
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Пересильд / фото: соцсети
Мария Пересильд / фото: соцсети

Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя приняла участие в новой фотосессии. На снимках 13-летняя Мария Пересильд позирует в модных образах с вечерним макияжем.

На одних кадрах наследница звезд позирует в черном объемном костюме с красными кожаными перчатками на руках. На других — в спортивном худи, шортах и объемной шубе. Образ она дополнила высокими белыми гольфами и лоферами. Для съемки младшая сестра Анны Пересильд выбрала лаконичную укладку и акцентный макияж глаз.

Мария Пересильд / фото: соцсети
Мария Пересильд / фото: соцсети
Мария Пересильд / фото: соцсети
Мария Пересильд / фото: соцсети

«Моя», — прокомментировала публикацию Юлия Пересильд.

Восхитились фотосессией и подписчики Марии: «Ну это огонь!», «Она очень хороша», «Девочка выросла», «Уже не Маша, уже Мария Алексеевна…».

Ранее Юлия Пересильд призналась, что переживает трудный период.