На одних кадрах наследница звезд позирует в черном объемном костюме с красными кожаными перчатками на руках. На других — в спортивном худи, шортах и объемной шубе. Образ она дополнила высокими белыми гольфами и лоферами. Для съемки младшая сестра Анны Пересильд выбрала лаконичную укладку и акцентный макияж глаз.