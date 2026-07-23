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55-летний Мэтт Дэймон пожаловался на сандалии на съемках «Одиссеи»

Актер заговорил о физической боли на съемках эпоса
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

В эфире популярного радиошоу Мэтт Дэймон признался, что съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана дались многим актерам нелегко. Оказалось, все дело – в аутентичных сандалиях, в которых снимались артисты.

«Многие из нас — люди среднего возраста, и то, что мы получили, — это боль в спине», — объяснил 55-летний актер.

По его словам, главной проблемой оказалась не сама обувь как таковая, а нагрузка на позвоночник из-за ее неудобства: команде приходилось бегать по каменным мостовым в декорациях Трои.

«Бежишь через Трою — а там везде камень, и ты в этих сандалиях, очень, знаете, настоящих», — описал Дэймон условия на площадке.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Недели, когда снимали боевые сцены, он охарактеризовал коротко: «Это был тяжелый адвил-муви» — намекнув на количество обезболивающих, которые актеры принимали в тот период.

Нолан поставил «Одиссею» по мотивам одноименной поэмы Гомера. Дэймон исполнил заглавную роль. В картине также заняты Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая и другие.

Ранее Нолана признали величайшим режиссером современного Голливуда.