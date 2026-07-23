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Прилучный раскрыл, чему учит сыновей: «Плакать можно»

Актер Прилучный заявил, что учит сыновей признавать слабость
Павел Прилучный
Павел ПрилучныйИсточник: Legion-Media.ru

Актер Павел Прилучный в интервью «Газете.Ru» раскрыл, чему учит своих сыновей — 13-летнего Тимофея и 3-летнего Микаэля.

По словам артиста, тема ответственности обязательна в его диалогах с детьми.

«Про силу, но только в связке с головой. А фразу “будь мужиком, не ной” я никогда не скажу. Это убивает и никак не помогает в становлении мужчины. Хочу, чтобы оба моих сына знали: плакать и признавать слабость можно, это не делает человека слабым и бессильным. Это делает живым. Я хочу, чтобы мои дети самостоятельно сделали выбор, а не прибегали к шаблонам», — говорит он.

Ранее жена Павла Прилучного поделилась фото с их общим сыном.