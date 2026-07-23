Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

63-летняя Деми Мур вышла в свет в Париже и напугала поклонников излишней худобой

Актриса поделилась новыми эффектными кадрами из поездки в Париж
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Деми Мур / фото: соцсети
Деми Мур / фото: соцсети

Деми Мур поделилась кадрами из поездки в Париж, куда отправилась с одной из дочерей. Фотографии из французской столицы актриса опубликовала в личном блоге.

Для выхода 63-летняя Мур выбрала белоснежное платье в бельевом стиле, дополнив образ изящной объемной шляпкой. Подписчики восхитились элегантным нарядом актрисы и отметили, что ей особенно идет парижская атмосфера.

Деми Мур / фото: соцсети
Деми Мур / фото: соцсети

Однако в комментариях обсуждали не только образ звезды, но и ее фигуру. Некоторые пользователи выразили обеспокоенность худобой Мур и посоветовали ей «навернуть сытный гамбургер» или съесть чизбургер. 

«О, Деми. Будь той женщиной, которой хочешь быть ты сама, а не той хрупкой тростинкой, которую хочет видеть Голливуд», — написал один из подписчиков.

Деми Мур / фото: соцсети
Деми Мур / фото: соцсети

Ранее Деми Мур показала трогательные кадры с 32-летней дочерью, сделанные в поездке.