Деми Мур поделилась кадрами из поездки в Париж, куда отправилась с одной из дочерей. Фотографии из французской столицы актриса опубликовала в личном блоге.
Для выхода 63-летняя Мур выбрала белоснежное платье в бельевом стиле, дополнив образ изящной объемной шляпкой. Подписчики восхитились элегантным нарядом актрисы и отметили, что ей особенно идет парижская атмосфера.
Однако в комментариях обсуждали не только образ звезды, но и ее фигуру. Некоторые пользователи выразили обеспокоенность худобой Мур и посоветовали ей «навернуть сытный гамбургер» или съесть чизбургер.
«О, Деми. Будь той женщиной, которой хочешь быть ты сама, а не той хрупкой тростинкой, которую хочет видеть Голливуд», — написал один из подписчиков.
Ранее Деми Мур показала трогательные кадры с 32-летней дочерью, сделанные в поездке.