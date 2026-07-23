В Москве завершились съемки фильма «Курьер» — новой экранизации одноименной повести Карена Шахназарова. Главную роль в картине исполнил Денис Косиков. Роли родителей достались Анастасии Немоляевой, Филиппу Янковскому и Анне Михалковой.
По сюжету, 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей. Он заваливает ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. Во время доставки он знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из богатой семьи, за которую все решают родители. Между ними вспыхивает симпатия, но их взгляды на жизнь слишком разные.
Анастасия Немоляева снималась в оригинальной ленте «Курьер» 1986 года, где исполнила роль девушки Кати. Фильм Карена Шахназарова тоже рассказывал о подростке, который пытается найти свое место в мире, разрываясь между юношеским максимализмом и суровой реальностью.
Немоляева не продолжила карьеру актрисы и стала успешным дизайнером мебели и интерьеров.
Режиссером новой картины выступил Илья Ермолов, ее дата выхода пока не определена. В 2026 году культовому фильму «Курьер» Карена Шахназарова исполнилось 40 лет.