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Звезда «Курьера» Немоляева появилась в ремейке культового фильма: первый кадр

Пару 57-летней актрисе на экране составил Филипп Янковский
Рита Захарова
Автор Кино Mail

В Москве завершились съемки фильма «Курьер» — новой экранизации одноименной повести Карена Шахназарова. Главную роль в картине исполнил Денис Косиков. Роли родителей достались Анастасии Немоляевой, Филиппу Янковскому и Анне Михалковой.

По сюжету, 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей. Он заваливает ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. Во время доставки он знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из богатой семьи, за которую все решают родители. Между ними вспыхивает симпатия, но их взгляды на жизнь слишком разные.

Анастасия Немоляева и Филипп Янковский на съемках фильма «Курьер»
Анастасия Немоляева и Филипп Янковский на съемках фильма «Курьер»

Анастасия Немоляева снималась в оригинальной ленте «Курьер» 1986 года, где исполнила роль девушки Кати. Фильм Карена Шахназарова тоже рассказывал о подростке, который пытается найти свое место в мире, разрываясь между юношеским максимализмом и суровой реальностью.

Немоляева не продолжила карьеру актрисы и стала успешным дизайнером мебели и интерьеров. 

Филипп Янковский на съемках фильма «Курьер»
Филипп Янковский на съемках фильма «Курьер»

Режиссером новой картины выступил Илья Ермолов, ее дата выхода пока не определена. В 2026 году культовому фильму «Курьер» Карена Шахназарова исполнилось 40 лет.