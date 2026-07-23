По сюжету, 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей. Он заваливает ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. Во время доставки он знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из богатой семьи, за которую все решают родители. Между ними вспыхивает симпатия, но их взгляды на жизнь слишком разные.