На первый взгляд идея кажется чистой провокацией, однако именно этот фильм стал одним из самых обсуждаемых проектов актера. Рэдклифф не побоялся сыграть персонажа, который почти не разговаривает, но постепенно становится полноценным участником эмоциональной истории. Картина окончательно закрепила за ним репутацию исполнителя, готового соглашаться на самые смелые сценарии.