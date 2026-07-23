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Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя: «Он не имеет права на ошибку»

Актер Павел Прилучный заявил, что русский супергерой не спасает мир ради галочки
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»

Актер Павел Прилучный поразмышлял в интервью с «Газетой.Ru» о характере своего героя Игоря Соколовского из сериала «Мажор», и провел параллель с западными супергероями.

«Он выживает при любых обстоятельствах, и у него есть свой моральный кодекс. Западный супергерой — очень часто это посланник судьбы. А наш — человек, который не имеет права на ошибку. У него нет возможности не сделать — и это по‑нашему! Пройти через боль и “надо”, но обязательно сделать. Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — объяснил актер.

Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»

Артист также добавил, что и сам запрос на «своего» героя в России отличается от западного.

«Там хотят верить в идею и создают себе идеального кумира. В России же все по‑другому. Мы не верим в идеальную картинку, мы верим в человека. Наш зритель хочет видеть всю картину героя: как он оступается, ошибается, боится, но поднимается, идет вперед несмотря ни на что», — поделился артист.

Ранее жена Павла Прилучного сообщила, что снимется с ним в сериале.