Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя: «Он не имеет права на ошибку»

«Он выживает при любых обстоятельствах, и у него есть свой моральный кодекс. Западный супергерой — очень часто это посланник судьбы. А наш — человек, который не имеет права на ошибку. У него нет возможности не сделать — и это по‑нашему! Пройти через боль и “надо”, но обязательно сделать. Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — объяснил актер.