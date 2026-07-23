Как снимали сериал «Холод» и какие детали скрывались за кадром криминальной драмы

Однако у затяжных съемок под открытым небом была и обратная сторона. Ирина Носова, сыгравшая заключенную по прозвищу Татарка, во время работы под дождем серьезно заболела. Позже актриса рассказала, что у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, но, несмотря на болезнь, этот непростой период стал частью работы над проектом.