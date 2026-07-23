Как снимали сериал «Холод» и какие детали скрывались за кадром криминальной драмы

Сериал «Холод» — российская криминальная драма о мести, в которой главные роли исполнили Любовь Аксенова, Лариса Гузеева и Линда Лапиньш. История рассказывает о женщине, потерявшей семью и оказавшейся в тюрьме за преступление, которого она не совершала. Совершив побег, героиня начинает мстить тем, кто разрушил ее жизнь. Премьера первого сезона состоялась летом 2026 года. Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков.
Особенности съемочного процесса
Съемки были непростыми: экстремальная подготовка актеров, сложные трюки и необычные локации — создатели сериала сделали многое, чтобы каждый кадр был максимально реалистичным.
Голодание Любови Аксеновой
Ради роли Любовь Аксенова несколько месяцев готовилась к съемкам и сознательно изменила физическую форму. Вместе с режиссером Алексеем Казаковым она отказалась от идеи создавать истощенный вид с помощью компьютерной графики. Вместо этого актриса решила добиться нужного эффекта самостоятельно.
Подготовка началась за несколько месяцев до старта съемок. Аксенова постепенно перешла на жесткий режим питания, ежедневно потребляя всего 400–800 калорий, много тренировалась и прошла через так называемую спортивную сушку. Если обычно актриса весила около 53 килограммов, то к началу съемочного периода ее вес снизился до 48 килограммов.
Самыми тяжелыми стали сцены в карцере. Чтобы добиться максимально правдоподобного внешнего вида, перед съемками Любовь практически не пила воду — ей разрешали только кофе. На фоне обезвоживания и продолжительной физической нагрузки у нее кружилась голова, темнело в глазах и появился заметный тремор. По словам актрисы, именно такое состояние и требовалось для кадра.
После завершения работы над сериалом организму потребовалось восстановление. Аксенова рассказывала, что вскоре после съемок столкнулась с сильным физическим и эмоциональным истощением, однако призналась, что, несмотря на все испытания, расставаться с проектом ей было непросто.
Необычная подготовка актеров
Работа над образами не ограничивалась изучением сценария: актеры обращались к историческим материалам, общались с людьми, пережившими похожий опыт, и даже меняли привычный образ жизни.
Лариса Гузеева, сыгравшая начальницу колонии Надежду Цапкову, изучала хронику и биографию Ильзы Кох — одной из самых жестоких надзирательниц нацистских концлагерей. По словам актрисы, это помогло ей лучше понять психологию человека, способного на крайнюю жестокость.
Линда Лапиньш исполнила роль заключенной Яны Рейн, которую спасла Женя. Актриса с юмором рассказывала, что перед съемками «экстремально ела хачапури», чтобы не тратить время на изнурительные тренировки и полностью сосредоточиться на работе над персонажем.
Татарку сыграла Ирина Носова. Ради этой роли актрисе организовывали созвоны с женщинами, находящимися в заключении. Она слушала их истории и расспрашивала о жизни в колонии. Этот опыт помог актрисе глубже понять психологию своей героини и сделать образ более убедительным.
Съемки в заброшке
Для сцен, действие которых разворачивается в женской колонии, съемочная группа нашла заброшенное здание недалеко от Химок. Однако даже эта локация не полностью соответствовала задумке, поэтому художники по декорациям дополнительно поработали над ее внешним видом.
На площадке появились выбитые окна, облупившаяся краска, следы многолетнего запустения и ржавый забор с колючей проволокой. Благодаря этим деталям заброшенное строение превратилось в убедительную декорацию исправительной колонии.
Именно здесь снимали многие эпизоды тюремного блока, в том числе сцену прогулки заключенных. Натуральная локация позволила создать мрачную и правдоподобную атмосферу без строительства масштабных павильонных декораций.
Мрачная погода во время съемок
Съемки сериала проходили с февраля по июль, и почти все это время площадку сопровождала пасмурная и дождливая погода. Для истории с тяжелой, напряженной атмосферой такие условия оказались как нельзя кстати. По словам актеров, холод, сырость и постоянные осадки помогали быстрее погрузиться в эмоциональное состояние героев.
Однако у затяжных съемок под открытым небом была и обратная сторона. Ирина Носова, сыгравшая заключенную по прозвищу Татарка, во время работы под дождем серьезно заболела. Позже актриса рассказала, что у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, но, несмотря на болезнь, этот непростой период стал частью работы над проектом.
Съемки на Кутузовском проспекте
Одной из самых сложных сцен в сериале стала автокатастрофа на Кутузовском проспекте. Ради эффектного и при этом безопасного трюка специалисты заранее подготовили минивэн: из салона убрали все лишние элементы, установили прочный защитный каркас и спортивное кресло с ремнями безопасности для каскадера.
Главной особенностью автомобиля стала пневматическая пушка, закрепленная под днищем. В момент столкновения с другой машиной она подбрасывала минивэн в воздух, создавая реалистичный эффект переворота без использования тросов.
Подготовка к съемкам этого эпизода заняла несколько недель. Команда рассчитывала скорость движения автомобилей, дистанцию между ними, массу машины и силу срабатывания механизма. До начала съемок трюк неоднократно репетировали, а во время каждого дубля режиссер был готов в любой момент остановить процесс, если возникал хотя бы малейший риск.
Часть автомобилей, появляющихся в кадре, дорабатывали уже после съемок с помощью компьютерной графики. Например, обычный серый автомобиль со светодиодным оборудованием на этапе постпродакшена превратили в полицейскую машину, благодаря чему удалось избежать сложной переделки техники непосредственно на площадке.
О чем сериал «Холод»
Обычная жизнь Жени в один момент превращается в трагедию: после автокатастрофы она теряет мужа и шестилетнюю дочь, а сама оказывается обвиненной в преступлении, которого не совершала. Виновниками аварии становятся сыновья богатых родителей, которым удается избежать наказания благодаря связям и подкупу. В результате суд выносит обвинительный приговор самой Жене, отправив ее в колонию.
Оказавшись в тюрьме, героиня сталкивается с суровыми правилами жизни за решеткой. Там она знакомится с Яной — влиятельной заключенной, осужденной за убийство. Женя случайно помогает ей, и в ответ Яна берет ее под защиту, обучает тюремным хитростям и помогает подготовить побег.
После выхода на свободу Женя не пытается забыть прошлое. Она начинает тщательно продумывать план мести тем, кто лишил ее семьи и отправил за решетку. Теперь ее цель — заставить виновных ответить за свои поступки, но путь к возмездию оказывается сложнее, чем она могла представить.