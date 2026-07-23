Главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли — безусловная королева мира модных изданий и человек, чье имя давно стало символом абсолютной власти. Она никогда не повышает голос, потому что ей это не нужно: достаточно одного взгляда или короткой фразы, чтобы подчиненные беспрекословно выполнили любое поручение. При этом за ледяной маской скрывается женщина, искренне переживающая за свою семью и пытающаяся сохранить баланс между карьерой и личной жизнью. Такой образ во многом перекликается с сильными сторонами Львов — природным лидерством, уверенностью в себе и умением задавать высокую планку окружающим.