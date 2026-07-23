Актриса признавалась, что после рождения дочери долго не могла вернуться в прежнюю форму. Позже, когда она вновь начала активно сниматься, Пегова решила заняться собой. По ее словам, многочисленные диеты и голодания не приносили результата, поэтому со временем она выработала собственный подход: уменьшила размер порций, стала есть медленнее, больше двигаться и пить достаточное количество воды.