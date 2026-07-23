48-летняя Ирина Пегова поделилась фотографиями из Турции, куда улетела отдыхать.
На одном из снимков актриса позирует в ярком слитном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Пегова рассказала, что проводит отпуск вместе с дочерью Татьяной, которую родила в браке с актером Дмитрием Орловым. Артисты были женаты шесть лет и расстались в 2011 году.
Актриса признавалась, что после рождения дочери долго не могла вернуться в прежнюю форму. Позже, когда она вновь начала активно сниматься, Пегова решила заняться собой. По ее словам, многочисленные диеты и голодания не приносили результата, поэтому со временем она выработала собственный подход: уменьшила размер порций, стала есть медленнее, больше двигаться и пить достаточное количество воды.
Ранее возлюбленный Ирины Пеговой впервые опубликовал фото с ней.