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48-летняя Ирина Пегова показала фигуру в купальнике

Актриса поделилась фото из отпуска в Турции
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Пегова
Ирина Пегова

48-летняя Ирина Пегова поделилась фотографиями из Турции, куда улетела отдыхать.

На одном из снимков актриса позирует в ярком слитном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Ирина Пегова / фото: соцсети
Ирина Пегова / фото: соцсети

Пегова рассказала, что проводит отпуск вместе с дочерью Татьяной, которую родила в браке с актером Дмитрием Орловым. Артисты были женаты шесть лет и расстались в 2011 году.

Актриса признавалась, что после рождения дочери долго не могла вернуться в прежнюю форму. Позже, когда она вновь начала активно сниматься, Пегова решила заняться собой. По ее словам, многочисленные диеты и голодания не приносили результата, поэтому со временем она выработала собственный подход: уменьшила размер порций, стала есть медленнее, больше двигаться и пить достаточное количество воды.

Ранее возлюбленный Ирины Пеговой впервые опубликовал фото с ней.