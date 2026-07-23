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Агата Муцениеце и Анна Банщикова вернулись к ролям «Химкинских ведьм»

Продолжение комедийного сериала стартует в новом телесезоне
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2 сезон)
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2 сезон)

Появились первые кадры со съемок второго сезона комедийного сериала «Химкинские ведьмы». К ролям обладательниц магических способностей вернулись Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова.

Анна Банщикова, Агата Муцениеце и Валерия Астапова на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы».
Анна Банщикова, Агата Муцениеце и Валерия Астапова на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы».

В новых сериях три ведьмы — Марина, Света и Оля — чуть не передают магический дар, полученный от уличной ведуньи, колдуну Глебу. Во время обряда он неожиданно погибает, а суперсилы случайно переходят к их возлюбленным. Теперь Миша видит призраков, Ваня — будущее, а Дима читает мысли. Пока парни вовсю пользуются новыми способностями, дух Глеба пытается вернуться в мир живых и забрать дар ведьм.

Марк Богатырев на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы»
Марк Богатырев на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы»
Агата Муцениеце на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы».
Агата Муцениеце на съемках второго сезона сериала «Химкинские ведьмы».

«Вернулась с ощущением шикарно проведенного отпуска, — поделилась Агата Муцениеце. — А еще в первом сезоне я снималась в пикантном положении и не могла показать обилие образов, но сейчас по-настоящему можно дать волю воображению».

Второй сезон «Химкинских ведьм» выйдет в новом телесезоне на СТС.