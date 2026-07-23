В новых сериях три ведьмы — Марина, Света и Оля — чуть не передают магический дар, полученный от уличной ведуньи, колдуну Глебу. Во время обряда он неожиданно погибает, а суперсилы случайно переходят к их возлюбленным. Теперь Миша видит призраков, Ваня — будущее, а Дима читает мысли. Пока парни вовсю пользуются новыми способностями, дух Глеба пытается вернуться в мир живых и забрать дар ведьм.