Появились первые кадры со съемок второго сезона комедийного сериала «Химкинские ведьмы». К ролям обладательниц магических способностей вернулись Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова.
В новых сериях три ведьмы — Марина, Света и Оля — чуть не передают магический дар, полученный от уличной ведуньи, колдуну Глебу. Во время обряда он неожиданно погибает, а суперсилы случайно переходят к их возлюбленным. Теперь Миша видит призраков, Ваня — будущее, а Дима читает мысли. Пока парни вовсю пользуются новыми способностями, дух Глеба пытается вернуться в мир живых и забрать дар ведьм.
«Вернулась с ощущением шикарно проведенного отпуска, — поделилась Агата Муцениеце. — А еще в первом сезоне я снималась в пикантном положении и не могла показать обилие образов, но сейчас по-настоящему можно дать волю воображению».
Второй сезон «Химкинских ведьм» выйдет в новом телесезоне на СТС.