Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Саша Бортич сняла на видео, как дрессирует своего сына: «Звоните в опеку»

Актриса Бортич опубликовала шуточное видео с дрессировкой сына
Александра Бортич, фото: пресс-служба
Александра Бортич, фото: пресс-служба

Актриса Александра Бортич показала, как дрессирует своего сына. Шестилетний Александр выполнял команды для собак, и звезда снимала его на видео. Артистка опубликовала шуточный ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Звоните в опеку», — с юмором написала знаменитость, предположив возможную реакцию пользователей соцсети.

Александра Бортич показала сына / фото: соцсети
Александра Бортич показала сына / фото: соцсети

Звезда воспитывает первенца от бизнесмена Евгения Савельева. В мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом сына. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить мальчика, как адекватные люди, любящие своего ребенка.

Ранее Александра Бортич показала домашний праздник в честь 6-летия сына.