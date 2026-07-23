Саша Бортич сняла на видео, как дрессирует своего сына: «Звоните в опеку»

Актриса Александра Бортич показала, как дрессирует своего сына. Шестилетний Александр выполнял команды для собак, и звезда снимала его на видео. Артистка опубликовала шуточный ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Звоните в опеку», — с юмором написала знаменитость, предположив возможную реакцию пользователей соцсети.
Звезда воспитывает первенца от бизнесмена Евгения Савельева. В мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом сына. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить мальчика, как адекватные люди, любящие своего ребенка.
Ранее Александра Бортич показала домашний праздник в честь 6-летия сына.