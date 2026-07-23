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Актер Селиванов раскрыл, на что потратил первый большой гонорар за «Реальных пацанов»

Актер Селиванов признался, что купил машину на гонорары с «Реальных пацанов»
Владимир Селиванов
Владимир СеливановИсточник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Селиванов, развивающий также музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, на что потратил первый большой гонорар за «Реальных пацанов». Он признался, что купил машину.

По словам артиста, в первую очередь, когда творчество начало приносить деньги, он приобрел себе кроссовки и плеер. Однако, как только гонорары возросли, он смог себе позволить более крупную покупку.

«Я помню первую машину, которую я себе купил — Toyota RAV4. Я тогда еще в Перми жил. Мы прославились с “Реальными пацанами”, поехали на гастроли, заработали сколько-то денег. Тур был по три недели. И я как раз себе накопил на машину. Это была первая большая покупка моя», — поделился артист.

Николай Наумов, Владимир Селиванов, Антон Богданов в сериале «Реальные пацаны»
Николай Наумов, Владимир Селиванов, Антон Богданов в сериале «Реальные пацаны»

Изначально Селиванов занимался только актерской карьерой, но уже несколько лет развивается и в музыке. На своем сольном концерте в Москве он признался, что порой приходится выбирать между сферами, и сейчас он отдает предпочтение именно созданию песен.

«Сейчас я выбираю музыку. Я в этом больше поднаторел, здесь я больше себе принадлежу. Кино для меня более сложный жанр, потому что это не только работа над звуком, но и над визуалом, продакшеном. Если ты где-то пробуешься, ты всегда зависишь от продюсеров, кого-то надо убедить на пробах», — рассказал актер.

Ранее Владимир Селиванов высказался о фотографиях с фанатами.