Актер Селиванов раскрыл, на что потратил первый большой гонорар за «Реальных пацанов»

«Сейчас я выбираю музыку. Я в этом больше поднаторел, здесь я больше себе принадлежу. Кино для меня более сложный жанр, потому что это не только работа над звуком, но и над визуалом, продакшеном. Если ты где-то пробуешься, ты всегда зависишь от продюсеров, кого-то надо убедить на пробах», — рассказал актер.