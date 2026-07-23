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Культовый фильм с Томом Крузом и Николь Кидман переснимут спустя 36 лет

Именно на съемках спортивной драмы «Дни грома» в 1990 году Круз и Кидман познакомились
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Paramount Pictures ведет переговоры с режиссером Джонатаном Левином о постановке сиквела культового фильма «Дни грома». По данным The Hollywood Reporter, лента про гонки станет следующим крупным проектом Тома Круза, в котором актер выступит не только в главной роли, но и в качестве продюсера. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

За плечами Левина уже есть такие фильмы, как «Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна», «Та еще парочка». Сценарий нового фильма пишет Уилл Стэйплз, известный по фильму «Без жалости». 

Оригинальный фильм вышел в 1990 году — его поставил Тони Скотт, а партнерами Круза по площадке стали Роберт Дюваль и Николь Кидман. Именно на этих съемках будущие супруги познакомились и впоследствии закрутили роман. Появится ли Кидман в грядущем сиквеле, пока неизвестно.

В центре сюжета фильма «Дни грома» – молодой и амбициозный автогонщик Коул Трикл, который стремительно врывается в мир NASCAR и становится главным открытием сезона. Его главный противник — опытный ветеран Роуди Бернс. Их ожесточенное соперничество на трассе заканчивается серьезной аварией, после которой оба оказываются в больнице. Неожиданно лечение и общая беда сближают их, превращая врагов в друзей.