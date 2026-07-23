Культовый фильм с Томом Крузом и Николь Кидман переснимут спустя 36 лет

В центре сюжета фильма «Дни грома» – молодой и амбициозный автогонщик Коул Трикл, который стремительно врывается в мир NASCAR и становится главным открытием сезона. Его главный противник — опытный ветеран Роуди Бернс. Их ожесточенное соперничество на трассе заканчивается серьезной аварией, после которой оба оказываются в больнице. Неожиданно лечение и общая беда сближают их, превращая врагов в друзей.