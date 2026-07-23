Павла Прилучного заподозрили в неожиданной пластике

«Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект “прибитых к голове” ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актера», — пояснила собеседница издания и добавила, что после повторной удачной операции уши получились естественными.