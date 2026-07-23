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Павла Прилучного заподозрили в неожиданной пластике

Врач Гузаль Исамутдинова заподозрила актера Павла Прилучного в пластике ушей
Павел Прилучный на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба
Павел Прилучный на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба

Российского актера Павла Прилучного заподозрили в неожиданной пластической операции. Своими предположениями с Woman.ru поделилась хирург Гузаль Исамутдинова.

По мнению врача, 38-летний актер перенес отопластику — операцию по изменению формы, размера или положения ушных раковин, которая чаще всего проводится для устранения лопоухости. Причем Прилучный обращался к хирургам два раза, считает доктор, поскольку первая операция была неудачной.

Павел Прилучный, фото: соцсети
Павел Прилучный, фото: соцсети

«Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект “прибитых к голове” ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актера», — пояснила собеседница издания и добавила, что после повторной удачной операции уши получились естественными.

Сам Прилучный никак не комментировал слухи об изменениях во внешности.

Ранее жена Павла Прилучного сообщила, что снимется с ним в сериале.