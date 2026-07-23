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32-летняя Аглая Тарасова показала фигуру в бикини на яхте

Актриса поделилась кадрами из отпуска в Сочи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Аглая Тарасова / фото: пресс-служба
Аглая Тарасова / фото: пресс-служба

Аглая Тарасова отправилась в отпуск в Сочи. Снимками и видео с отдыха 32-летняя актриса делится в социальных сетях.

На опубликованных кадрах дочь Ксении Раппопорт проводит время на морской прогулке на яхте, позируя в бикини. Во время выхода в море актрисе также удалось встретить дельфинов.

Аглая Тарасова / фото: соцсети
Аглая Тарасова / фото: соцсети

«Наплавались, дельфинов увидели. Счастье», — написала звезда, добавив смайлик в виде сердечка в конце.

Ранее Аглая Тарасова вышла в свет в кружевном мини-платье. Образ она дополнила солнцезащитными очками, объемным пиджаком и мюлями. 