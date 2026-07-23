Аглая Тарасова отправилась в отпуск в Сочи. Снимками и видео с отдыха 32-летняя актриса делится в социальных сетях.
На опубликованных кадрах дочь Ксении Раппопорт проводит время на морской прогулке на яхте, позируя в бикини. Во время выхода в море актрисе также удалось встретить дельфинов.
«Наплавались, дельфинов увидели. Счастье», — написала звезда, добавив смайлик в виде сердечка в конце.
Ранее Аглая Тарасова вышла в свет в кружевном мини-платье. Образ она дополнила солнцезащитными очками, объемным пиджаком и мюлями.