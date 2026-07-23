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Кристофер Нолан возглавил топ-100 самых влиятельных режиссеров Голливуда

Рейтинг опубликовало авторитетное издание Vulture
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Американский кинопортал Vulture составил рейтинг 100 самых влиятельных режиссеров современного Голливуда. В топ-10 вошли Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг и другие.

Лидером рейтинга стал 55-летний Кристофер Нолан. Составители списка подчеркивают, что постановщик «Интерстеллара» и «Одиссеи» уникальным образом сочетает коммерческий успех и авторский почерк.

При оценке учитывались шесть параметров: послужной список режиссеров, кассовый успех их фильмов, творческая свобода на площадке, престиж, репутация в профессиональной среде и карьерная траектория — находится ли режиссер на пике или уже сдает позиции.

Квентин Тарантино
Квентин ТарантиноИсточник: Legion-Media.ru

Топ-10 самых влиятельных режиссеров современности по версии Vulture выглядит так:

  1. Кристофер Нолан
  2. Райан Куглер
  3. Дени Вильнев
  4. Грета Гервиг
  5. Квентин Тарантино
  6. Джеймс Кэмерон
  7. Стивен Спилберг
  8. Мартин Скорсезе
  9. Джордан Пил
  10. Пол Томас Андерсон

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