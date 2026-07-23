Американский кинопортал Vulture составил рейтинг 100 самых влиятельных режиссеров современного Голливуда. В топ-10 вошли Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг и другие.
Лидером рейтинга стал 55-летний Кристофер Нолан. Составители списка подчеркивают, что постановщик «Интерстеллара» и «Одиссеи» уникальным образом сочетает коммерческий успех и авторский почерк.
При оценке учитывались шесть параметров: послужной список режиссеров, кассовый успех их фильмов, творческая свобода на площадке, престиж, репутация в профессиональной среде и карьерная траектория — находится ли режиссер на пике или уже сдает позиции.
Топ-10 самых влиятельных режиссеров современности по версии Vulture выглядит так:
- Кристофер Нолан
- Райан Куглер
- Дени Вильнев
- Грета Гервиг
- Квентин Тарантино
- Джеймс Кэмерон
- Стивен Спилберг
- Мартин Скорсезе
- Джордан Пил
- Пол Томас Андерсон
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