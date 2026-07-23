Звезда фильмов и сериалов Олеся Судзиловская поделилась новым снимком из отпуска. В личном блоге 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором позирует перед зеркалом в крошечном бикини со змеиным принтом, и рассказала, что находится на отдыхе в Абхазии.
«Обычно мы говорим о красоте, моде, здоровье, а сегодня сделаем небольшой выходной и просто поднимем друг другу настроение», — подписала публикацию Судзиловская.
Подписчики актрисы тепло отреагировали на снимок. В комментариях они назвали ее «Барби» и «Афродитой», а также отметили, что знаменитость «выглядит потрясающе» и обладает «идеальной фигурой».
Ранее Олеся Судзиловская вышла в свет с мужем и подросшими детьми.