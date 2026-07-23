Звезда фильмов и сериалов Олеся Судзиловская поделилась новым снимком из отпуска. В личном блоге 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором позирует перед зеркалом в крошечном бикини со змеиным принтом, и рассказала, что находится на отдыхе в Абхазии.