Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Олеся Судзиловская восхитила фигурой в бикини

Актриса поделилась с поклонниками откровенным селфи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Олеся Судзиловская
Олеся СудзиловскаяИсточник: Пресс-служба

Звезда фильмов и сериалов Олеся Судзиловская поделилась новым снимком из отпуска. В личном блоге 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором позирует перед зеркалом в крошечном бикини со змеиным принтом, и рассказала, что находится на отдыхе в Абхазии.

«Обычно мы говорим о красоте, моде, здоровье, а сегодня сделаем небольшой выходной и просто поднимем друг другу настроение», — подписала публикацию Судзиловская.

Олеся Судзиловская / фото: соцсети
Олеся Судзиловская / фото: соцсети

Подписчики актрисы тепло отреагировали на снимок. В комментариях они назвали ее «Барби» и «Афродитой», а также отметили, что знаменитость «выглядит потрясающе» и обладает «идеальной фигурой».

Ранее Олеся Судзиловская вышла в свет с мужем и подросшими детьми.