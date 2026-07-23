В личном блоге звезда сериала «Интерны» опубликовала фотографии, на которых позирует в леопардовом купальнике на шезлонге, и призналась, что учится принимать себя. По словам Пермяковой, раньше такие снимки оставались в ее телефоне, а теперь ей захотелось делиться своей красотой и ощущением уверенности.