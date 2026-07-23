Светлана Пермякова показала результат своего похудения.
В личном блоге звезда сериала «Интерны» опубликовала фотографии, на которых позирует в леопардовом купальнике на шезлонге, и призналась, что учится принимать себя. По словам Пермяковой, раньше такие снимки оставались в ее телефоне, а теперь ей захотелось делиться своей красотой и ощущением уверенности.
«А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь», — обратилась 54-летняя актриса к подписчикам.
За год Пермякова похудела на 25 килограммов. Она рассказывала, что в январе 2025-го обратилась к эндокринологу, который назначил ей специальный препарат. Актриса отметила, что он помогает контролировать аппетит, а также постепенно формировать новые пищевые привычки, чтобы в будущем отказаться от инъекций.
Ранее Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 25 килограммов.