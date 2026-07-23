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Похудевшая на 25 кг Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

54-летняя звезда «Интернов» призналась, что учится любить себя
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Светлана Пермякова
Светлана ПермяковаИсточник: Legion-Media.ru

Светлана Пермякова показала результат своего похудения.

В личном блоге звезда сериала «Интерны» опубликовала фотографии, на которых позирует в леопардовом купальнике на шезлонге, и призналась, что учится принимать себя. По словам Пермяковой, раньше такие снимки оставались в ее телефоне, а теперь ей захотелось делиться своей красотой и ощущением уверенности.

Светлана Пермякова, фото: соцсети
Светлана Пермякова, фото: соцсети

«А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь», — обратилась 54-летняя актриса к подписчикам.

За год Пермякова похудела на 25 килограммов. Она рассказывала, что в январе 2025-го обратилась к эндокринологу, который назначил ей специальный препарат. Актриса отметила, что он помогает контролировать аппетит, а также постепенно формировать новые пищевые привычки, чтобы в будущем отказаться от инъекций.

Ранее Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 25 килограммов.