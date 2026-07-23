Звезда «Груза 200» улетела с первенцем из России

Первенцу знаменитости Андрону шесть лет. Кузнецова родила сына от танцовщика Максима Петрова. В последние годы она не публиковала фото с мужем и перестала появляться на светских мероприятиях. Звезда делилась в соцсетях только моментами из жизни их ребенка. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым. И только в 2026 году артистка призналась в интервью Ксении Собчак, что переживает тяжелый период в отношениях с супругом, но о разводе не говорила.