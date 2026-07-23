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Звезда «Груза 200» улетела с первенцем из России

Актриса Агния Кузнецова рассказала, что улетела с сыном из России
Агния Кузнецова
Агния КузнецоваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Груза 200» Агния Кузнецова улетела с первенцем из России. Актриса сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что отправилась с сыном в отпуск в Турцию.

«Мы в Фетхие. Приехали в жару. Днем 40 градусов», — отметила артистка.

Агния Кузнецова с сыном / фото: соцсети
Агния Кузнецова с сыном / фото: соцсети

Первенцу знаменитости Андрону шесть лет. Кузнецова родила сына от танцовщика Максима Петрова. В последние годы она не публиковала фото с мужем и перестала появляться на светских мероприятиях. Звезда делилась в соцсетях только моментами из жизни их ребенка. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым. И только в 2026 году артистка призналась в интервью Ксении Собчак, что переживает тяжелый период в отношениях с супругом, но о разводе не говорила.

Ранее Агния Кузнецова в бикини показала фигуру на отдыхе в Сочи с новым возлюбленным.