Актриса Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, впервые за долгое время появилась на публике вместе с новым возлюбленным — художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Пару заметили 21 июля по пути на музыкальное шоу SoHo Sessions в Нью-Йорке. Фотографии опубликовал Daily Mail.
Для вечернего выхода 47-летняя актриса выбрала розовый топ с глубоким декольте, черные кожаные брюки свободного кроя и остроносые туфли на каблуке. Образ она дополнила небольшой черной сумкой и распущенными волосами.
Ярмоски предпочел более расслабленный стиль — белую футболку, светло-голубые джинсы, черные ботинки и небольшую кожаную сумку в руках.
Как сообщает People со ссылкой на источник, во время шоу Холмс и Ярмоски не скрывали своих чувств: они держались за руки, обнимались и целовались.
Ранее новый выход Кэти Холмс спровоцировал слухи о ее пластике.