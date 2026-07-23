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Бывшую жену Тома Круза засняли на свидании с новым возлюбленным

47-летняя актриса Кэти Холмс состоит в отношениях с художником
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media

Актриса Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, впервые за долгое время появилась на публике вместе с новым возлюбленным — художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Пару заметили 21 июля по пути на музыкальное шоу SoHo Sessions в Нью-Йорке. Фотографии опубликовал Daily Mail.

Кэти Холмс и Джейсон Бардом Ярмоски
Кэти Холмс и Джейсон Бардом ЯрмоскиИсточник: Legion-Media.ru

Для вечернего выхода 47-летняя актриса выбрала розовый топ с глубоким декольте, черные кожаные брюки свободного кроя и остроносые туфли на каблуке. Образ она дополнила небольшой черной сумкой и распущенными волосами.

Ярмоски предпочел более расслабленный стиль — белую футболку, светло-голубые джинсы, черные ботинки и небольшую кожаную сумку в руках.

Как сообщает People со ссылкой на источник, во время шоу Холмс и Ярмоски не скрывали своих чувств: они держались за руки, обнимались и целовались.

Ранее новый выход Кэти Холмс спровоцировал слухи о ее пластике.