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Столкнувшаяся с хейтом Анна Пересильд объяснила, как совмещает работу и учебу

Актриса стала студенткой Московской школы кино и столкнулась с хейтом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

17-летняя Анна Пересильд, недавно поступившая в Московскую школу кино, рассказала, как ей удается совмещать учебу со съемками. Ее слова приводит kp.ru.

«Только приехала со смены, меня красили в машине. Как я все успеваю — я не знаю! На это просто нужно много энергии и сил, а время всегда найдется. Ночью делать что-то», — поделилась актриса.

Пересильд стала студенткой актерского курса Дарьи Мороз. Ее поступление вызвало бурные обсуждения в сети: некоторые пользователи считают, что дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд смогла попасть в учебное заведение благодаря известным родителям. Кроме того, она не присутствовала на конкурсе из-за съемок. Однако Дарья Мороз опровергла эти предположения. По ее словам, Анна проходила вступительные испытания наравне со всеми абитуриентами и хорошо показала себя.

Ранее на критику в адрес дочери ответил Алексей Учитель. Он признался, что тоже сталкивался с давлением в начале карьеры.