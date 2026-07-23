Пересильд стала студенткой актерского курса Дарьи Мороз. Ее поступление вызвало бурные обсуждения в сети: некоторые пользователи считают, что дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд смогла попасть в учебное заведение благодаря известным родителям. Кроме того, она не присутствовала на конкурсе из-за съемок. Однако Дарья Мороз опровергла эти предположения. По ее словам, Анна проходила вступительные испытания наравне со всеми абитуриентами и хорошо показала себя.