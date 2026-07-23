17-летняя Анна Пересильд, недавно поступившая в Московскую школу кино, рассказала, как ей удается совмещать учебу со съемками. Ее слова приводит kp.ru.
«Только приехала со смены, меня красили в машине. Как я все успеваю — я не знаю! На это просто нужно много энергии и сил, а время всегда найдется. Ночью делать что-то», — поделилась актриса.
Пересильд стала студенткой актерского курса Дарьи Мороз. Ее поступление вызвало бурные обсуждения в сети: некоторые пользователи считают, что дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд смогла попасть в учебное заведение благодаря известным родителям. Кроме того, она не присутствовала на конкурсе из-за съемок. Однако Дарья Мороз опровергла эти предположения. По ее словам, Анна проходила вступительные испытания наравне со всеми абитуриентами и хорошо показала себя.
Ранее на критику в адрес дочери ответил Алексей Учитель. Он признался, что тоже сталкивался с давлением в начале карьеры.