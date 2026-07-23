Раскрыта реакция Джоли на отказ дочери от фамилии Питта: «Если бы люди знали правду»

Голливудская актриса Анджелина Джоли нейтрально отнеслась к тому, что младшая дочь Вивьен решила отказаться от фамилии отца Брэда Питта. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.
«Если бы люди знали всю правду, они бы больше сочувствовали детям и уважали их. Тот факт, что они (дети — прим. ред.) не говорят плохого и не делятся информацией публично, лишь подтверждает их порядочность. Энджи не ссорится и не злится. Она просто хочет, чтобы все помирились», — заявил собеседник таблоида.
22 июля издание People сообщило, что Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. «18-летняя девушка подала ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — говорится в материале.
При этом причина смены имени указана как «личная». Согласно судебным документам, слушание по данному вопросу назначено на 2 ноября.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт расстроен решением детей отказаться от его фамилии.