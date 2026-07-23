Раскрыта реакция Джоли на отказ дочери от фамилии Питта: «Если бы люди знали правду»

«Если бы люди знали всю правду, они бы больше сочувствовали детям и уважали их. Тот факт, что они (дети — прим. ред.) не говорят плохого и не делятся информацией публично, лишь подтверждает их порядочность. Энджи не ссорится и не злится. Она просто хочет, чтобы все помирились», — заявил собеседник таблоида.