Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта реакция Джоли на отказ дочери от фамилии Питта: «Если бы люди знали правду»

People: актриса Анджелина Джоли хочет, чтобы дети помирились с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли нейтрально отнеслась к тому, что младшая дочь Вивьен решила отказаться от фамилии отца Брэда Питта. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Если бы люди знали всю правду, они бы больше сочувствовали детям и уважали их. Тот факт, что они (дети — прим. ред.) не говорят плохого и не делятся информацией публично, лишь подтверждает их порядочность. Энджи не ссорится и не злится. Она просто хочет, чтобы все помирились», — заявил собеседник таблоида.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media

22 июля издание People сообщило, что Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. «18-летняя девушка подала ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — говорится в материале.

При этом причина смены имени указана как «личная». Согласно судебным документам, слушание по данному вопросу назначено на 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт расстроен решением детей отказаться от его фамилии.