Издание Deadline раскрыло официальное название и дату выхода нового фильма Саши Барона Коэна о его культовом персонаже, рэпере Али Джи, говорящем на сленге. Картина называется «Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я такой?») и появится в американском прокате 23 октября 2026 года.
Коэн создал Али Джи в 1990-х, вдохновляясь уличными субкультурами Великобритании. По легенде, герой родом из Стейнса, называет себя рэпером и с энтузиазмом рассуждает о политике, науке и социальных проблемах. Предыдущий полнометражный фильм с этим персонажем, «Али Джи в парламенте», вышел в 2002 году.
О выходе фильма Коэн объявил в своем блоге, оставшись в образе: «Dey haz finally made a documentary about me» («Наконец-то сняли документальный фильм обо мне»).
Незадолго до анонса Коэн появился в роли Али Джи на финале Уимблдонского турнира 2026 и заявил, что теннис — «это типа отстойная версия пинг-понга».