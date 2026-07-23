Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи – названа дата выхода

Уже известно название картины и ее дата выхода
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Саша Барон Коэн
Саша Барон КоэнИсточник: Legion-Media.ru

Издание Deadline раскрыло официальное название и дату выхода нового фильма Саши Барона Коэна о его культовом персонаже, рэпере Али Джи, говорящем на сленге. Картина называется «Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я такой?») и появится в американском прокате 23 октября 2026 года.

Проект стал режиссерским полнометражным дебютом Барона Коэна. Съемки растянулись на несколько лет и велись в разных городах в условиях строжайшей секретности — по той же схеме, что и при работе над «Боратом» и «Боратом 2».

Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»
Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»

Коэн создал Али Джи в 1990-х, вдохновляясь уличными субкультурами Великобритании. По легенде, герой родом из Стейнса, называет себя рэпером и с энтузиазмом рассуждает о политике, науке и социальных проблемах. Предыдущий полнометражный фильм с этим персонажем, «Али Джи в парламенте», вышел в 2002 году.

О выходе фильма Коэн объявил в своем блоге, оставшись в образе: «Dey haz finally made a documentary about me» («Наконец-то сняли документальный фильм обо мне»).

Незадолго до анонса Коэн появился в роли Али Джи на финале Уимблдонского турнира 2026 и заявил, что теннис — «это типа отстойная версия пинг-понга». 