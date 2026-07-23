Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова с 51-летием. В личном блоге 44-летняя журналистка опубликовала редкие фотографии с мужем и призналась ему в любви.
Собчак рассказала, что рядом с Богомоловым впервые почувствовала, что такое настоящая «формула любви». По ее словам, счастье пришло незаметно: со временем она стала замечать, что одно лишь присутствие мужа делает ее спокойнее, сильнее и помогает становиться «лучшей версией себя».
«Любовь к тебе — это не только страсть, не эмоции, вздохи и шепоты. Любовь — это очень глубокое понимание того, что ты завершаешь меня. Делаешь меня замкнутым кругом», — написала журналистка.
В завершение она поблагодарила мужа за годы, проведенные вместе: «Спасибо тебе за то, что ты есть, мой родной и любимый. Спасибо за то, что нашел меня и дал мне узнать, какой ты настоящий».
Ранее Ксения Собчак объяснила, почему не заводит детей с Богомоловым.