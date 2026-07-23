Зендая опубликовала в своем блоге серию кадров со съемок фильма «Человек-паук: Новый день», на которых они с Томом Холландом повторяют разлетевшийся по интернету снимок десятилетней давности.
Актеры воссоздали позу с премьеры в рамках их первого пресс-тура 2016 года — в честь выхода картины «Человек-паук: Возвращение домой». Именно на съемках этого фильма началась история их отношений.
Зендая получила роль Эм-Джей, когда Холланд уже был утвержден на роль Питера Паркера. С тех пор они прошли вместе через шесть фильмов киновселенной Marvel.
Актеры предпочитают не обсуждать личную жизнь и не комментируют слухи о свадьбе. Однако Зендая все же косвенно подтвердила свое замужество на встрече с фанатами, а Том Холланд однажды проговорился о церемонии в интервью.