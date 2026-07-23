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Зендая и Том Холланд повторили совместное фото десятилетней давности

За 10 лет актеры почти не изменились
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая опубликовала в своем блоге серию кадров со съемок фильма «Человек-паук: Новый день», на которых они с Томом Холландом повторяют разлетевшийся по интернету снимок десятилетней давности.

Актеры воссоздали позу с премьеры в рамках их первого пресс-тура 2016 года — в честь выхода картины «Человек-паук: Возвращение домой». Именно на съемках этого фильма началась история их отношений.

Зендая и Том Холланд в 2016-м и 2026-м, фото: соцсети
Зендая и Том Холланд в 2016-м и 2026-м, фото: соцсети

Зендая получила роль Эм-Джей, когда Холланд уже был утвержден на роль Питера Паркера. С тех пор они прошли вместе через шесть фильмов киновселенной Marvel.

Актеры предпочитают не обсуждать личную жизнь и не комментируют слухи о свадьбе. Однако Зендая все же косвенно подтвердила свое замужество на встрече с фанатами, а Том Холланд однажды проговорился о церемонии в интервью.