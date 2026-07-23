Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной для рекламной кампании собственного бренда косметики и уходовых средств Goop. 53-летняя актриса поделилась кадрами в личном блоге и на странице бренда.
На одном из снимков Пэлтроу позирует без одежды, стоя под душем с распущенными мокрыми волосами и без макияжа. В руках она держит новый гель для душа, который стал главным предметом рекламной кампании.
Кроме того, актриса поделилась видеороликом, в котором рассказала о создании нового продукта. На записи Пэлтроу прикрывается полотенцем и делится историей разработки средства.
Подписчики быстро отреагировали на публикацию. Они отмечали, что уже готовы купить продукт, и сделали Пэлтроу комплименты.
«Очень красивая», «Вы лучшая», «Мне это нужно», — писали поклонники звезды.
Ранее Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте.