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53-летняя Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной для рекламы своего бренда

Актриса выпустила гель для душа
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной для рекламной кампании собственного бренда косметики и уходовых средств Goop. 53-летняя актриса поделилась кадрами в личном блоге и на странице бренда.

Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети

На одном из снимков Пэлтроу позирует без одежды, стоя под душем с распущенными мокрыми волосами и без макияжа. В руках она держит новый гель для душа, который стал главным предметом рекламной кампании.

Кроме того, актриса поделилась видеороликом, в котором рассказала о создании нового продукта. На записи Пэлтроу прикрывается полотенцем и делится историей разработки средства.

Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети

Подписчики быстро отреагировали на публикацию. Они отмечали, что уже готовы купить продукт, и сделали Пэлтроу комплименты.

«Очень красивая», «Вы лучшая», «Мне это нужно», — писали поклонники звезды.

Ранее Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте.