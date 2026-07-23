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Мария Машкова показала редкое фото с повзрослевшими дочерями

Актриса поделилась совместным селфи с 16-летней Стефанией и 14-летней Александрой – внучками Владимира Машкова
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Кино Mail

Дочь народного артиста Владимира Машкова, 41-летняя актриса Мария Машкова, поделилась редкой семейной фотографией. В личном блоге она опубликовала снимок с повзрослевшими дочерями и призналась, что когда-то мечтала о двоих сыновьях.

На фотографии 16-летняя Стефания и 14-летняя Александра стоят рядом с матерью. Мария Машкова позирует почти без макияжа и укладки.

Мария Машкова с дочерями / фото: соцсети
Мария Машкова с дочерями / фото: соцсети

«Ну и как я могла мечтать о двух сыновьях? Все-таки прекрасно задумано, что порой мечты сбываются с точностью до наоборот», — написала Машкова.

Старшая дочь Машковой родилась в 2010 году, младшая — в 2012-м. Сейчас они живут в США вместе с матерью, которая переехала туда из России в 2022 году. 

Ранее стало известно, что приставы принудительно взыскивают с Машковой долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей.