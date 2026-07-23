Дочь народного артиста Владимира Машкова, 41-летняя актриса Мария Машкова, поделилась редкой семейной фотографией. В личном блоге она опубликовала снимок с повзрослевшими дочерями и призналась, что когда-то мечтала о двоих сыновьях.
На фотографии 16-летняя Стефания и 14-летняя Александра стоят рядом с матерью. Мария Машкова позирует почти без макияжа и укладки.
«Ну и как я могла мечтать о двух сыновьях? Все-таки прекрасно задумано, что порой мечты сбываются с точностью до наоборот», — написала Машкова.
Старшая дочь Машковой родилась в 2010 году, младшая — в 2012-м. Сейчас они живут в США вместе с матерью, которая переехала туда из России в 2022 году.
Ранее стало известно, что приставы принудительно взыскивают с Машковой долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей.