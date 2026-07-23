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Милош Бикович показал кадры семейного отдыха в Черногории

Актер отдохнул в Черногории вместе с женой и сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Милош Бикович / фото: соцсети
Милош Бикович / фото: соцсети

Милош Бикович провел отпуск в Черногории вместе с женой Иваной Малич и двухлетним сыном. Кадрами из семейного путешествия 38-летний актер поделился в личном блоге.

Во время отдыха семья побывала в марине Порто-Монтенегро в Тивате, расположенной на берегу Которского залива. Бикович показал живописные виды и подписал пост лаконично: «Месяц прошедшего лета…».

В подборку также попал снимок на фоне причала, селфи из лифта и фото маленького сына актера, лицо которого Бикович не показывает. 

Милош Бикович / фото: соцсети
Милош Бикович / фото: соцсети
Сын Милоша Биковича / фото: соцсети
Сын Милоша Биковича / фото: соцсети

Подписчики актера позитивно отреагировали на пост. Многие признались, что тоже любят Черногорию, и оставили под публикацией теплые комментарии.

«Черногория — моя любовь», «Месяц отпуска в такой красоте — просто чудо. Милош, как всегда, прекрасен!», «Красота!», — писали поклонники актера. 

Ранее стало известно, что Милош Бикович может лишиться бизнеса в России.