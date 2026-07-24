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Алексей Воробьев дал совет, как встретить любовь

Артист объяснил, почему не надо гнаться за этим чувством
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Алексей Воробьев в эксклюзивном интервью Кино Mail порассуждал о любви и дал совет тем, кто мечтает ее встретить, но никак не может. Актер призвал не гнаться за чувством и не ждать его намеренно.

«Нельзя гоняться за любовью. Бессмысленно ее ожидать. Как поется в песнях — а люди ведь раньше писали песни исходя из своего личного опыта, — „любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь“. Так оно и бывает на самом деле», — поделился актер.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, фото: соцсети
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, фото: соцсети

Воробьев также заметил, что существует негласный жизненный закон: когда ты за чем-то или за кем-то гонишься, это от тебя убегает. По его словам, попытки форсировать события чаще всего не приводят к желаемому результату.

«К сожалению, так не работает. Это огромная печаль в жизни — можно очень сильно стараться... Но оно само приходит», — добавил исполнитель.

Напомним, сам Алексей Воробьев женат на оперной певице Аиде Гарифуллиной с весны 2025 года. Пара долго скрывала отношения и даже тайно сыграла свадьбу.