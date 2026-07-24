«Нельзя гоняться за любовью. Бессмысленно ее ожидать. Как поется в песнях — а люди ведь раньше писали песни исходя из своего личного опыта, — „любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь“. Так оно и бывает на самом деле», — поделился актер.