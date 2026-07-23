«Есть один, всего один момент за всю историю, где я бы хотел оказаться, если бы мне дали машину времени. И он не связан с историей человечества, потому что она циклична и повторяется. Мы, люди, очень предсказуемые. А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно», — поделился Воробьев.