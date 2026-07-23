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Алексей Воробьев рассказал, в какой момент прошлого хотел бы отправиться

В эксклюзивном интервью для Кино Mail актер отметил, что его интересует только одно событие
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Алексей Воробьев в ответ на вопрос о том, куда бы он отправился, если бы была возможность перемещаться во времени, признался, что не стремится в будущее, а из прошлого его привлекает лишь один-единственный момент.

В беседе с корреcпондентом Кино Mail актер объяснил, что настоящее для него гораздо интереснее гипотетических картин грядущего. «Меня не так сильно увлекает будущее, потому что мне гораздо интереснее в настоящем», — заявил он.

При этом артист признался, что воспользовался бы машиной времени ради одного события — но оно не имеет отношения к истории человечества.

Алексей Воробьев на съемках фильма «Касса невест»
Алексей Воробьев на съемках фильма «Касса невест»

«Есть один, всего один момент за всю историю, где я бы хотел оказаться, если бы мне дали машину времени. И он не связан с историей человечества, потому что она циклична и повторяется. Мы, люди, очень предсказуемые. А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно», — поделился Воробьев.

Актер отметил, что уже соприкасался с прошлым на съемках фильма «Касса невест», где его герой — обаятельный авантюрист — попадает в Москву 1913 года и вынужден искать невесту, чтобы вернуться в свое время.