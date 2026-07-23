Алексей Воробьев в ответ на вопрос о том, куда бы он отправился, если бы была возможность перемещаться во времени, признался, что не стремится в будущее, а из прошлого его привлекает лишь один-единственный момент.
В беседе с корреcпондентом Кино Mail актер объяснил, что настоящее для него гораздо интереснее гипотетических картин грядущего. «Меня не так сильно увлекает будущее, потому что мне гораздо интереснее в настоящем», — заявил он.
При этом артист признался, что воспользовался бы машиной времени ради одного события — но оно не имеет отношения к истории человечества.
«Есть один, всего один момент за всю историю, где я бы хотел оказаться, если бы мне дали машину времени. И он не связан с историей человечества, потому что она циклична и повторяется. Мы, люди, очень предсказуемые. А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно», — поделился Воробьев.
Актер отметил, что уже соприкасался с прошлым на съемках фильма «Касса невест», где его герой — обаятельный авантюрист — попадает в Москву 1913 года и вынужден искать невесту, чтобы вернуться в свое время.