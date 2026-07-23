Конфликт между героями становится еще сложнее, когда Арас сближается с Лейлой, сестрой Теомана. Теперь ему предстоит не только раскрыть семейную тайну, но и противостоять людям, которые считают Бодрум своей территорией. Именно этот город становится одним из ключевых элементов истории — его улицы, дома и пейзажи создают фон для драматичных событий сериала.