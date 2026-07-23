Турецкий сериал «Еще 17» — это мелодрама о взрослении, семейных тайнах и борьбе за собственное место в мире. Режиссером проекта стал Эмре Кабакушак, известный по сериалу «Истерзанная». Главный герой истории — Арас, который в раннем возрасте потерял семью и оказался в детском доме.
В 17 лет юноша узнает, что его брат, которого он считал погибшим, на самом деле жив и находится в Бодруме. Арас отправляется в город на поиски родного человека, но вместо спокойного воссоединения сталкивается с жестоким миром влиятельных семей, где многое решают деньги и сила. Его главным противником становится Теоман Аккай — наследник могущественного клана, привыкший получать желаемое любой ценой.
Конфликт между героями становится еще сложнее, когда Арас сближается с Лейлой, сестрой Теомана. Теперь ему предстоит не только раскрыть семейную тайну, но и противостоять людям, которые считают Бодрум своей территорией. Именно этот город становится одним из ключевых элементов истории — его улицы, дома и пейзажи создают фон для драматичных событий сериала.
Города, где снимали турецкий сериал «Еще 17»
Съемки проходили в двух турецких городах — Стамбуле и Бодруме. Расскажем о каждой локации подробно.
Стамбул
Первой локацией съемочной группы стала частная французская больница Лапе в Стамбуле. Именно здесь проходили съемки нескольких важных сцен сериала «Еще 17». Медицинское учреждение стало одним из первых мест, где команда проекта начала работу.
Бодрум
После съемок в Стамбуле команда сериала «Еще 17» отправилась в Бодрум — курортный город на побережье Эгейского моря. Именно здесь разворачивается значительная часть истории Араса. Улицы, набережные и морские пейзажи Бодрума стали важной частью визуального образа проекта, передав атмосферу города, где герою приходится столкнуться с новыми испытаниями.
Одной из главных локаций стала школа. Съемки проходили в Бодрумском частном лицее естественных наук «Мармара» в районе Битез. Территория учебного заведения больше напоминает современный кампус, поэтому хорошо подошла для сцен школьной жизни героев. Работы проводили во внеучебное время, чтобы не нарушать обычный ритм лицея.
Еще одной заметной локацией стал особняк семьи Аккай в районе Тюркбюкю. Роскошная вилла с бассейном стала домом для одного из ключевых персонажей истории — Хакана Аккая. По оценкам, стоимость такой недвижимости составляет около 30 миллионов лир.
В Бодруме также снимали сцены, связанные с детским домом, где вырос Арас. При этом в самом городе подобного учреждения нет, поэтому съемочная группа использовала обычное здание и добавила специальную вывеску, превратив его в приют для мальчиков на время работы над сериалом.
Кто сыграл в турецком сериале «Еще 17»
В актерский состав сериала «Еще 17» вошли как молодые турецкие исполнители, так и уже известные артисты:
Чаан Эфе Ак — Арас;
Ата Ясат— Теоман;
Несрин Джавадзаде — Шебнем;
Серен Айрук — Лейла;
Хелин Эльверен — Дениз;
Эзги Далгыч — Сыла;
Армаган Огуз — Хакан.
Интересные факты о турецком сериале «Еще 17»
Сериал «Еще 17» привлек внимание не только драматичным сюжетом, но и необычными решениями создателей. Вот несколько интересных фактов о проекте.
Создатели сделали ставку на молодых актеров, и этот ход оказался выигрышным. Зрители высоко оценили их естественную и эмоциональную игру.
Один из главных сюжетных поворотов — история Теомана. Довольно рано выясняется, что именно он оказывается пропавшим братом Араса, которого главный герой так долго искал. Это открытие делает их противостояние еще более драматичным.
В центре сюжета находится не только подростковая любовь. Авторы поднимают темы буллинга, социального неравенства, домашнего насилия, детских психологических травм и сложных отношений между родителями и детьми.
По информации турецких СМИ, в начале съемок между частью актерского состава возникли творческие разногласия. Сообщалось, что некоторые известные исполнители хотели уделить больше внимания взрослым персонажам, однако режиссер сохранила основной акцент на истории подростков.
О том, как снимали сериал «Еще 17», читайте здесь.